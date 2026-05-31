Kockroach: Chris Hemsworth annuncia la fine delle riprese e condivide foto del film ispirato a Kafka

Le riprese del film 'Kockroach' di Matt Ross sono terminate. Chris Hemsworth, protagonista del film, ha condiviso alcune foto del set su Instagram, rivelando che il film si basa su un libro che rovescia la trama de 'La metamorfosi' di Kafka. Nel cast anche Taron Egerton e Zazie Beetz.

Le riprese di ' Kockroach ', il film di Matt Ross con Chris Hemsworth , sono giunte al termine. L'attore ha condiviso alcune foto del set su Instagram, rivelando che il film si basa su un libro che rovescia la trama de 'La metamorfosi' di Kafka .

Nel cast anche Taron Egerton e Zazie Beetz. La trama segue uno scarafaggio che si sveglia in una stanza d'albergo a New York negli anni '50 e si trasforma in un uomo, entrando poi nel mondo della criminalità organizzata e della politica. Il film è descritto come un noir che incontra un gangster movie e promette di essere inquietante e dark





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