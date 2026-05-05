Kolchoz: Emmanuel Carrère esplora la storia della madre

Il nuovo libro di Emmanuel Carrère, Kolchoz, ricostruisce la vita complessa di sua madre, Hélène Carrère d'Encausse, storica russa e Accademica di Francia, scavando tra memoria personale e storia familiare.

Kolchoz è il nuovo libro di Emmanuel Carrère , pubblicato oggi con la traduzione di Francesco Bergamasco per Adelphi. L'autore, noto per opere come Limonov e Storie che non sono la mia, si spinge oltre l'autofiction per esplorare a fondo la storia familiare e ricostruire la vita complessa di sua madre, Hélène Carrère d'Encausse.

Il libro si apre con il funerale della storica russa e Accademica di Francia, nel 2023, dove lo stesso Macron tiene l'orazione funebre, sottolineando le radici nobiliari della madre, con antenati che spaziano tra principi russi, baroni baltici e figure storiche di spicco. Carrère indaga con sincerità le sfumature di una storia tramandata, cercando di distinguere tra la realtà pubblica e quella privata, tra l'immagine pubblica e la donna amata, a volte anche destestata.

Ricorda il suo amore infantile per la madre, un sentimento che non ha mai più ritrovato, e la sua successiva ricerca della verità, spinto da un desiderio di andare oltre le versioni ufficiali. L'autore riflette sulla natura della verità, suggerendo che diverse prospettive non si contraddicono necessariamente, ma si completano a vicenda, riconoscendo che ognuno ha agito al meglio delle proprie possibilità. Kolchoz si inserisce in una tendenza narrativa sempre più diffusa, quella di raccontare tutto sulla propria madre.

Questa tendenza nasce da un duplice bisogno: da un lato, la volontà di rivivere ricordi preziosi e carichi di emozione; dall'altro, il desiderio di scoprire la verità nascosta, i non detti, ciò che si cela dietro le quinte. Nel caso di Carrère, emerge il ricordo affettuoso del rito familiare di dormire nel lettone con la madre, soprannominato 'kolkhoz' dai figli.

Tuttavia, la storia della famiglia di Hélène, di origini russe e georgiane, si rivela più complessa e tormentata. Il ritratto che ne emerge è ricco di contraddizioni, un atto d'amore incondizionato verso una donna orgogliosa, testarda e autoritaria.

Un tema simile si ritrova nel nuovo libro di Arundhati Roy, Il mio rifugio e la mia tempesta, anch'esso scritto dopo la morte della madre dell'autrice, un'attivista indiana per i diritti femminili che aveva vinto una causa storica per l'uguaglianza dei diritti ereditari tra uomini e donne. Roy descrive la sua relazione complessa con la madre, un personaggio affascinante e carismatico che continua a vivere attraverso la sua scrittura.

Anche altri autori recenti hanno esplorato il tema della madre nelle loro opere. Julia Deck, in Ann d'Inghilterra, racconta la vita della madre dopo un evento traumatico, un'emorragia cerebrale che la lascia a terra. Ivan Cotroneo, in Grande, narra il progressivo declino fisico e mentale della madre attraverso gli occhi di un personaggio di fiction.

Ma forse il libro più intenso che affronta questo tema è Una donna di Annie Ernaux, un ritratto esemplare di una donna del Novecento, dalla sua esperienza come operaia al suo riscatto come commerciante, fino alla malattia e all'oblio. Ocean Vuong, in Brevemente risplendiamo sulla terra, scrive una lettera commovente alla madre, raccontando la fuga negli Stati Uniti, il disturbo da stress post-traumatico della madre e le difficoltà di adattamento a una nuova cultura.

Questi libri testimoniano un bisogno profondo di comprendere e onorare la figura materna, di esplorare le complessità delle relazioni familiari e di dare voce ai sentimenti contrastanti che spesso accompagnano questo legame





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