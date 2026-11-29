La Juventus perde un uomo dopo 5 minuti contro il Como per il rosso di Kolo Muani. Il francese schiaffeggia Alex Valle in Champions League, gesto che costa l'espulsione immediata.

Il debutto stagionale di Kolo Muani nella massima competizione europea è terminato con un impatto negativo immediato e definitivo per la Juventus. Durante l'incontro di Champions League disputato contro il Como, l'attaccante francese ha subito l'espulsione dopo appena cinque minuti di gioco. Questo evento critico ha costringto i bianconeri a giocare con un uomo in meno per quasi tutta la durata della gara, un handicap tattico significativo in uno scontro diretto di alto livello.

Dettagli dell'espulsione in Champions League

La sequenza che ha portato all'espulsione di Kolo Muani è iniziata con una ripartenza organizzata dalla Juventus. Il giocatore francese ha appoggiato il pallone dietro di sé per sfruttare lo spazio e ha provato ad accellerare in profondità verso la porta avversaria. La difesa del Como è intervenuta tempestivamente, con il terzino sinistro Alex Valle che ha tentato di bloccare l'impeto dell'attaccante.

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Secondo quanto emerso dalle immagini della partita, Alex Valle ha trattenuto Kolo Muani con insistenza, impedendogli di scattare nuovamente. L'intervento difensivo è avvenuto in una zona specifica del campo, praticamente nel cerchio di centrocampo, dove la posizione dei due giocatori era molto ravvicinata. Questa dinamica ha creato la situazione di conflitto fisico che ha scatenato la reazione del francese.

Il gesto inammissibile di Kolo Muani

Dopo essere stato trattenuto da Alex Valle, Kolo Muani ha reagito con una risposta fisica violenta e ingiustificata. Invece di cercare di divincolarsi con movimenti naturali o richiedendo l'intervento dell'arbitro, il francese ha risposto con un vero e proprio schiaffo in pieno volto al difensore del Como. Non si è trattato di un gesto sbracciato generico, ma di una manata diretta e mirata, descritta come ai limiti dell'inspiegabile per la sua natura aggressiva.

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Questo atto di violenza ha rappresentato una svolta netta nel decorso della partita. Il gesto di Kolo Muani non è passato inosservato agli occhi dei funzionari di gara presenti in campo. La decisione dell'arbitro è stata immediata e non ha lasciato spazio a dubbi interpretativi sulla gravità dell'azione compiuta dall'attaccante della Juventus.

La decisione dell'arbitro Mariani

L'arbitro Mariani ha valutato con precisione il comportamento di Kolo Muani e non ha esitato a tirare fuori il cartellino rosso. La severità del provvedimento è coerente con la gravità del gesto, che ha superato i limiti della reazione difensiva o della protesta verbale. Il cartellino rosso ha sancito l'espulsione ufficiale di Kolo Muani, costringendolo a lasciare il campo.

La reazione di Kolo Muani all'espulsione è stata caratterizzata da incredulità e protesta. Il francese si è presentato davanti all'arbitro Mariani cercando di contestare la decisione, dimostrando di non essere d'accordo con la severità del provvedimento. Tuttavia, la natura oggettiva del gesto violento ha reso impossibile riconsiderare l'espulsione, chiudendo di fatto la carriera di Kolo Muani nella partita nel primo scorcio di gioco.

Impatto tattico per la Juventus

L'espulsione di Kolo Muani ha rappresentato uno svantaggio tattico enorme per la Juventus. Entrare in campo con dieci giocatori contro undici avversari ha cambiato radicalmente le strategie e le dinamiche dell'incontro. La squadra di Maurizio Sarri ha dovuto adattarsi rapidamente a una situazione di inferiorità numerica, un compito complesso soprattutto nelle prime fasi di gioco e in un torneo di altissima competizione come la Champions League.

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Questo episodio segna un inizio di stagione difficile per il francese, che aveva già faticato in campionato con solo due gol in tre mesi. La combinazione di risultati sportivi non soddisfacenti e un episodio disciplinare così grave pone ulteriori interrogativi sul ruolo di Kolo Muani nel progetto tecnico della Juventus. L'evento rimane un caso di studio su come un singolo gesto impulsivo possa avere conseguenze devastanti per una squadra intera e per la carriera di un calciatore in un momento cruciale della stagione.