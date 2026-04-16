Komen Italia: Una Race per la Prevenzione tra Salute e Sport a Roma e in altre cinque città

La Race for the Cure di Komen Italia fa tappa a Roma e toccherà altre cinque città italiane con eventi dedicati alla prevenzione dei tumori al seno e altre patologie femminili, coniugando screening gratuiti, consulenze mediche, attività sportive e momenti di condivisione.

La Race for the Cure, la celebrazione annuale della lotta contro i tumori al seno promossa da Komen Italia , si prepara a coinvolgere la capitale e altre cinque città della penisola: Bari, Bologna, Brescia, Matera e Napoli, oltre a Pescara.

L'evento, ormai un appuntamento consolidato nel panorama nazionale, si propone di unire la forza dello sport alla cultura della prevenzione, offrendo a migliaia di persone la possibilità di usufruire di prestazioni sanitarie gratuite, screening diagnostici e consulenze mediche specialistiche. Il presidente del Coni, intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione nel Salone d’Onore, ha sottolineato le profonde assonanze tra il progetto di Komen Italia e i valori intrinseci dello sport, come il rispetto e la cura delle persone, evidenziando come questo appuntamento riesca a coniugare in modo virtuoso salute e solidarietà. Il cuore pulsante dell'iniziativa a Roma sarà il Circo Massimo, trasformato per l'occasione in un vero e proprio villaggio della salute e della prevenzione. Qui, i visitatori avranno accesso a una vasta gamma di servizi sanitari gratuiti, inclusi screening mirati e consulenze con specialisti. Questo approccio proattivo, come spiegato dal fondatore di Komen Italia, è fondamentale, dato che si stima che circa un terzo dei tumori al seno possa essere evitato attraverso un'adeguata prevenzione. Il successo e la realizzazione di un evento di tale portata sono resi possibili dall'impegno e dalla dedizione di un numero considerevole di volontari che sostengono le attività dell'associazione. Per quattro giorni, il Circo Massimo diventerà un luogo di incontro e sensibilizzazione. Il presidente di Komen Italia ha anticipato che nell'Area Medica saranno attivati nuovi percorsi di prevenzione personalizzati, volti a identificare precocemente eventuali patologie e offrire un supporto mirato. La filosofia della Race è quella di correre ogni giorno per raggiungere tutte le donne, senza alcuna differenza, e per questo è fondamentale il contributo di ognuno. L'obiettivo è anticipare le diagnosi, offrire sostegno a chi sta affrontando la malattia e promuovere la ricerca scientifica. Durante l'evento, verranno offerti gratuitamente esami strumentali e clinici non solo per la diagnosi precoce dei tumori al seno, ma anche per altre patologie prevalenti nelle donne, quali tumori ginecologici, della tiroide e della pelle. Parallelamente alle visite mediche, un'area sarà dedicata alla promozione di uno stile di vita sano, con lezioni ed incontri incentrati sull'importanza di una corretta alimentazione e dell'attività fisica regolare. L'Area Sport, invece, offrirà la possibilità di cimentarsi in diverse discipline sportive, tra cui tennis, pallavolo e cricket, sempre sotto la guida di istruttori professionisti. Un'attenzione particolare sarà rivolta anche ai momenti di condivisione di esperienze, creando uno spazio di confronto tra chi ha affrontato o sta ancora combattendo la battaglia contro il tumore al seno. Sarà presente anche la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) con il proprio sportello informativo, al fine di facilitare l'accesso ai percorsi di screening. Il villaggio aprirà i battenti il 7 maggio, mentre venerdì 8 maggio avrà inizio la ormai celebre Race, aperta quest'anno, per la prima volta, anche ai corridori amatoriali e non solo a quelli competitivi. La partenza della corsa è prevista per le 10, nei pressi del Circo Massimo. «Grazie alle donazioni raccolte in questi anni, Komen Italia ha investito oltre 35 milioni di euro in 26 anni», ha concluso Masetti, evidenziando come parte di questi fondi siano stati destinati all'avvio di programmi di Terapie Integrate in Oncologia presso tre importanti strutture sanitarie nazionali: il Policlinico Gemelli di Roma, l'Ospedale Bellaria di Bologna e il Policlinico di Bari. L'iniziativa di Komen Italia rappresenta un esempio tangibile di come la collaborazione tra istituzioni, volontari e cittadini possa generare un impatto significativo sulla salute pubblica, promuovendo una cultura della prevenzione capillare e accessibile a tutti. Il focus sulla prevenzione dei tumori al seno, unitamente all'ampliamento degli screening ad altre patologie femminili, dimostra l'impegno costante dell'associazione nel rispondere alle esigenze sanitarie della popolazione femminile. L'integrazione dell'attività sportiva come elemento terapeutico e di benessere, insieme alla promozione di corretti stili di vita, completa un quadro olistico di cura e prevenzione. La Race for the Cure non è solo una corsa, ma un messaggio di speranza, un invito all'azione e un sostegno concreto alla ricerca, rendendo la salute un bene accessibile e condiviso. La partecipazione dei cittadini, sia come runner che come visitatori del villaggio, è fondamentale per amplificare il messaggio e sostenere le attività dell'associazione, contribuendo a costruire un futuro in cui la prevenzione sia la chiave per una vita più sana e serena. Le città che ospiteranno la manifestazione avranno l'opportunità di sensibilizzare ulteriormente la propria cittadinanza sull'importanza della diagnosi precoce e della lotta contro i tumori femminili, consolidando il ruolo di Komen Italia come punto di riferimento nel settore della prevenzione oncologica. La volontà di estendere l'accesso anche ai corridori amatoriali sottolinea un'apertura sempre maggiore verso la partecipazione popolare, rendendo l'evento più inclusivo e accessibile a un pubblico più vasto, che potrà così contribuire attivamente alla causa. L'impegno di Komen Italia si conferma, anno dopo anno, un pilastro fondamentale nella promozione della salute e del benessere, unendo idealmente il paese sotto il segno della solidarietà e della prevenzione. La combinazione di screening gratuiti, consulenze mediche, attività sportive e momenti di condivisione crea un ecosistema virtuoso volto a migliorare la qualità della vita delle donne e a rafforzare la rete di supporto per coloro che affrontano la malattia. L'entusiasmo e la partecipazione dimostrati a ogni edizione sono un segnale incoraggiante che la consapevolezza sull'importanza della prevenzione sta crescendo, un passo fondamentale verso la sconfitta dei tumori al seno e di altre patologie oncologiche. La presenza delle principali istituzioni sanitarie e sportive rafforza la credibilità e l'impatto dell'iniziativa, garantendo un alto livello di professionalità e competenza nelle attività offerte. La Race for the Cure, con la sua vocazione inclusiva e il suo messaggio di speranza, continua a essere un faro nel panorama della lotta contro il cancro, dimostrando che insieme è possibile fare la differenza. L'estensione della manifestazione a diverse città italiane assicura una copertura capillare del territorio, permettendo a un numero sempre maggiore di donne di beneficiare dei servizi offerti e di partecipare attivamente alla promozione della propria salute. Ogni singola iniziativa, ogni visita effettuata, ogni donazione raccolta contribuisce a un obiettivo comune: un futuro libero dal tumore al seno. Questo evento, che celebra la vita e la resilienza, è anche un richiamo all'azione, un invito a prendersi cura di sé e a promuovere la prevenzione come strumento indispensabile per preservare la propria salute. La forza del sorriso, che caratterizza la filosofia di Komen Italia, si unisce alla concretezza della scienza e alla vitalità dello sport per creare un momento di aggregazione e di profondo significato sociale. La celebrazione della Race for the Cure si conferma, dunque, un appuntamento imperdibile, un simbolo di speranza e un motore di cambiamento nella lotta contro i tumori femminili. Le attività programmate sono pensate per offrire un'esperienza completa, che abbracci non solo l'aspetto medico, ma anche quello psicologico e sociale, fondamentali nel percorso di cura e prevenzione. Il futuro della prevenzione passa anche attraverso la diffusione di informazioni accurate e accessibili, e Komen Italia si pone come un punto di riferimento autorevole in questo senso, supportando la ricerca e promuovendo stili di vita sani. La continua innovazione nei percorsi di prevenzione personalizzati, come annunciato per l'Area Medica, dimostra un approccio all'avanguardia, mirato a massimizzare l'efficacia degli interventi. La Race for the Cure è molto più di una semplice manifestazione sportiva o sanitaria; è un movimento che unisce le persone in un obiettivo comune, unendo forze e risorse per combattere una malattia che colpisce tante donne, ma che con la prevenzione e la ricerca può essere vinta. La generosità dei sostenitori e la passione dei volontari sono il motore che alimenta questa importante battaglia, garantendo continuità e sviluppo alle iniziative di Komen Italia





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