Konaté-Liverpool: trattativa rinnovo in corso, futuro in bilico

Il difensore francese Konaté è in trattativa per il rinnovo con il Liverpool. Le ultime indiscrezioni sul futuro del giocatore e le reazioni da parte del mondo del calcio.

Il futuro di Ibrahima Konaté al Liverpool rimane in sospeso, sebbene segnali incoraggianti stiano emergendo. Il difensore francese, il cui contratto scade a giugno, è attualmente in trattativa per un rinnovo con i Reds. L'intenzione comune è di continuare il rapporto, nonostante manchi ancora un accordo definitivo. Secondo le ultime indiscrezioni, il club inglese punta a legare il giocatore con un nuovo contratto fino al 2030 o addirittura al 2031. Tuttavia, alcuni dettagli devono ancora essere definiti, in particolare quelli relativi ai bonus, prima di poter chiudere l'accordo.

Arrivato nell'estate del 2021 dal Lipsia per circa 40 milioni di euro, Konaté si è gradualmente affermato come uno dei punti cardine della difesa del Liverpool. In questa stagione, sotto la guida di Arne Slot, ha già accumulato 44 presenze in tutte le competizioni. Da parte sua, il giocatore è aperto alla permanenza, a condizione che tutte le sue richieste vengano soddisfatte. Con la maglia dei Reds, Konaté ha già conquistato cinque trofei, tra cui il titolo di campione d'Inghilterra nella scorsa stagione. Una decisione sul suo futuro potrebbe arrivare a breve, probabilmente dopo il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Questa sfida è cruciale anche per la stagione del Liverpool, chiamato a rimontare dopo la sconfitta per 2-0 subita all'andata al Parc des Princes. Il Paris Saint-Germain si prepara a riposare in vista della partita di ritorno a Liverpool, mentre Konaté commenta: 'Un buon vantaggio. Ma tutto può succedere'.

Parallelamente, il mondo del calcio è attraversato da diverse notizie significative. L'Arsenal si trova ad affrontare un'emergenza infortuni, con Arteta che dichiara l'assenza di Rice dagli allenamenti. L'incertezza avvolge anche Calafiori. La UEFA ha respinto il ricorso del Barcellona riguardante un'azione di mano di Pubill in Champions League, giudicandolo 'inammissibile'. La Juventus sembra ritornare ad essere una contendente credibile per il titolo, con l'attenzione ora concentrata sull'evitare errori. Malagò affronta il tema della fiducia, con un'analisi del progetto. In Serie C, un doppio approfondimento quotidiano (lunedì-venerdì) racconta la Lega Serie C. La Juventus prosegue la campagna rinnovi, con Locatelli come prossimo obiettivo, mirando ad un accordo fino al 2030. La possibile chiamata di Conte alla Nazionale scatena reazioni: De Laurentiis sottolinea l'importanza di una decisione tempestiva. Si prevede un significativo valzer degli allenatori nella prossima Serie A. Un podcast dedica spazio alla domenica d'oro di De Rossi con Genoa e Ostiamare. Le medie voto degli allenatori di Serie A dopo 32 giornate rivelano spostamenti in classifica. Il direttore sportivo del Salisburgo racconta la sorpresa per l'offerta della Lazio per Ratkov. Il Papu Gomez è stato operato alla caviglia, con i chirurghi che forniscono indicazioni sui tempi di recupero. L'Assemblea Lega B definisce le date di playoff e playout per la stagione sportiva 2026/27. La Sampdoria esprime preoccupazione per Martinelli a causa di un problema al ginocchio.

Gianfranco Zola è stato insignito del titolo di Commendatore dal Presidente della Repubblica Mattarella. Binda esprime la sua opinione sulla Ternana, evidenziando le conseguenze della liquidazione volontaria. Le qualificazioni al Mondiale femminile vedono Serbia-Italia, con le formazioni ufficiali che includono Soffia al posto di Linari. Oltre a Serbia-Italia, vengono presentate tutte le partite di qualificazione al Mondiale 2027. La Serbia, con diverse assenze, si prepara ad affrontare l'Italia, con l'allenatore Stojkanovic che sottolinea l'impegno dei giocatori disponibili. Questo complesso panorama calcistico è sostenuto da una selezione di editori terzi, tra cui Tuttomercatoweb.com, che gestisce gli spazi pubblicitari in esclusiva. Per informazioni, è possibile contattare info.system24@ilsole24ore.com. Il mercato calcistico è in continuo movimento, con trattative, infortuni, polemiche e sviluppi che mantengono alta l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, offrendo spunti di riflessione e dibattito.





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Konaté Liverpool Rinnovo Calciomercato Champions League

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Liverpool-PSG, Slot crede nella rimonta: 'Passare il turno non è impossibile'(ANSA) - ROMA, 13 APR - 'Domani potremo fare cose speciali ma dobbiamo essere molto, molto, molto determinati per raggiungere questo obiettivo. Stiamo giocando contro i campioni d'Europa, quindi quest

Read more »

PSG, Hakimi intervistato in italiano: 'Liverpool molto forte, a questi livelli è sempre 50-50'Achraf Hakimi, esterno del Paris Saint-Germain, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League contro il Liverpool, ritorno dei quarti di finale dopo che l'andata

Read more »

Champions League, Slot: 'Psg battibile, passare il turno non è impossibile'L'allenatore del Liverpool: 'In casa abbiamo spesso vinto con più di due gol' (ANSA)

Read more »

Liverpool-PSG, Slot crede nella rimonta: 'Passare il turno non è impossibile'(ANSA) - ROMA, 13 APR - 'Domani potremo fare cose speciali ma dobbiamo essere molto, molto, molto determinati per raggiungere questo obiettivo. Stiamo giocando contro i campioni d'Europa, quindi quest

Read more »

Liverpool-Psg, dove vedere i quarti di Champions League in tv e streamingLa copertina del ritorno dei quarti di Champions League è sulle note del nuovo singolo dei Take That 'You’re a Superstar' (EMI/Universal music). Il brano segna il ritorno della band con musica inedita dall’ultimo del 2023 e anticipa il nuovo Tour, The Circus Live, che vedrà Gary, Mark and Howard girare gli stadi di Regno Unito e Irlanda.

Read more »

Champions League, Luis Enrique: 'A Liverpool prevedo una partita insidiosa per il Psg''Anfield stadio difficile, ma sarà una motivazione in più per noi' (ANSA)

Read more »