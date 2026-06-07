Kosovo: elezioni parlamentari 2026, il partito di Kurti in testa con il 38,7% dei voti

Il partito Levizja Vetevendosje del primo ministro ad interim Albin Kurti conduce le elezioni parlamentari anticipate in Kosovo con il 38,7% dei voti secondo i risultati parziali. La commissione elettorale centrale ha reso noto il dato con il 14,5% delle schede scrutinata. Le elezioni, tenutesi il 7 giugno 2026, sono considerate decisive per la stabilità politica e il futuro europeo del Kosovo, con il paese che affronta sfide economiche e tensioni con la Serbia.

Le elezioni parlamentari anticipate in Kosovo hanno visto il partito del primo ministro ad interim Albin Kurti , Levizja Vetevendosje (Movimento per l'Autodeterminazione), attestarsi in testa secondo i primi risultati ufficiali resi noti dalla commissione elettorale centrale .

Con il 14,5% dei voti scrutinati, Vetevendosje ha raggiunto una percentuale del 38,7%, confermando il sostegno popolare verso la leadership di Kurti e la sua piattaforma politica. Le elezioni, svoltesi il 7 giugno 2026 a Pristina, rappresentano un momento cruciale per la stabilità politica del Kosovo, con il paese che cerca di rafforzare le proprie istituzioni democratiche e di proseguire il dialogo con la Serbia.

Il voto è stato monitorato da osservatori internazionali e ha visto un'alta affluenza, nonostante le tensioni residuali nelle aree a maggioranza serba del nord. Kurti, che aveva indetto le elezioni anticipate dopo la crisi di governo dello scorso anno, ha votato pubblicamente a Pristina, un gesto simbolico per incoraggiare la partecipazione.

I suoi avversari, tra cui il Partito Democratico del Kosovo (PDK) e l'Alleanza per il Futuro del Kosovo (AAK), hanno accusato Vetevendosje di populismo e di un approccio autoritario nelle relazioni con le minoranze. I risultati parziali indicano comunque una netta preferenza per la coalizione guidata da Kurti, anche se la distribuzione dei seggi potrebbe richiedere coalizioni per raggiungere la maggioranza assoluta.

Il contesto socio-economico del Kosovo, con un tasso di disoccupazione giovanile elevato e una dipendenza significativa dalle rimesse, ha dominato il dibattito pre-elettorale, con Vetevendosje che ha promesso riforme strutturali e una lotta più decisa alla corruzione. La comunità internazionale, in particolare l'Unione Europea e gli Stati Uniti, ha sottolineato l'importanza di un processo elettorale trasparente e pacifico, ribadendo il sostegno alla sovranità del Kosovo.

La sessione parlamentare successiva alle elezioni avrà il compito di eleggere il presidente del consiglio e di formare un governo stabile, in un periodo in cui il Kosovo cerca di rafforzare le proprie relazioni internazionali, incluso il percorso verso l'adesione all'UE. Le tensioni con la Serbia, che non riconosce l'indipendenza del Kosovo, rimangono un fattore critico, con il dialogo mediato dall'UE in una fase di stallo.

Kurti, noto per le sue posizioni nazionaliste ma anche per un approccio pragmatico nelle negoziazioni, dovrà bilanciare le aspettative interne con le pressioni internazionali. I risultati finali, attesi nei prossimi giorni, definiranno non solo il parlamento ma anche la direzione politica del paese per i prossimi anni, con implicazioni per la sicurezza regionale e la stabilità dei Balcani occidentali.

La vittoria di Vetevendosje, se confermata, segnerebbe una continuità nelle politiche di indipendenza e di consolidamento dello stato, ma anche la necessità di affrontare le divisioni etniche e le sfide economiche





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