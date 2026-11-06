Kremlin critica l'Europa per indecisione su negoziati sicurezza Ucraina

Il Cremlino accusa l'Europa di indecisione sulla rappresentanza nei negoziati per l'Ucraina. Dmitry Peskov sottolinea la necessità di un ruolo europeo per la sicurezza continentale dopo gli incontri di Bruxelles.

Il Cremlino ha lanciato una dura critica contro l'Unione europea, accusandola di mostrare una profonda incapacità nel determinare chi sia legittimato a rappresentare i suoi interessi nei futuri colloqui sulla sicurezza ucraina. Questa posizione è stata espressa chiaramente da Mosca in vista delle possibili trattative che potrebbero portare a un accordo di pace o a una nuova architettura di sicurezza nel continente. La comunicazione arriva in un momento di alta tensione diplomatica, dove il ruolo dell'Europa diventa un punto cruciale nel dibattito internazionale.

Accuse di indecisione da parte di Peskov

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che, sebbene la presenza europea sia indispensabile per qualsiasi futura discussione sulle garanzie di sicurezza reciproche tra Russia e Ucraina, l'Europa ha finora mostrato un'inerzia preoccupante. Peskov ha sottolineato durante una conferenza telefonica che Mosca non ha ricevuto alcuna proposta concreta o idee significative dai leaders europei, definendo la situazione come una prolungata indecisione e una mancanza di volontà politica da parte di Bruxelles.

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Il funzionario russo ha specificato che l'argomento del futuro sistema di sicurezza in Europa sarà inevitabilmente affrontato quando si parlerà di accordi diretti tra Mosca e Kyiv. Tuttavia, ha aggiunto che sarà impossibile procedere senza il coinvolgimento degli europei in una fase successiva del processo. Nonostante questa necessità riconosciuta, Peskov ha osservato con sarcasmo che l'Europa non è ancora nemmeno riuscita a decidere chi possa parlare a suo nome, evidenziando una frammentazione che Mosca interpreta come una debolezza strategica.

Contesto degli accordi internazionali

La dichiarazione del Cremlino arriva a seguito di una serie di incontri diplomatici di alto livello che hanno avuto luogo nelle scorse settimane. In particolare, Stati Uniti, Ucraina, la NATO e i principali partner europei si sono riuniti a Bruxelles per discutere le garanzie di sicurezza per l'Ucraina e per delineare una più ampia architettura di sicurezza europea. Questi negoziati mirano a stabilire strutture solide che possano prevenire futuri conflitti e garantire la stabilità regionale.

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In parallelo a questi sviluppi, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato, giovedì, di un "grande accordo" che potrebbe coinvolgere tutta l'Europa. Le sue dichiarazioni hanno aggiunto ulteriore peso alle aspettative internazionali, suggerendo che un eventuale trattato di pace o di sicurezza avrebbe implicazioni continentali molto più ampie rispetto al semplice conflitto in corso. Questa prospettiva globale ha aumentato le pressioni sui diversi attori per giungere a una posizione unita.

Impatto sulle trattative future

L'accusa del Cremlino mette in luce una divisione significativa all'interno dell'alleanza transatlantica e dell'UE. Se l'Europa non riuscirà a presentare una facciata unita, Mosca potrebbe cercare di negoziare direttamente con gli Stati Uniti o con singoli paesi, marginaleando il ruolo di Bruxelles. Questa dinamica potrebbe compromettere gli sforzi precedenti di coordinamento effettuati a Bruxelles e indebolire la posizione negoziale collettiva dell'Europa.

La mancanza di una voce chiara da parte dell'Europa potrebbe anche rallentare il processo di pacificazione, dato che la Russia ha esplicitamente richiesto un coinvolgimento europeo strutturato. L'inerzia mostrata finora, secondo la valutazione del Cremlino, suggerisce che i tempi per raggiungere un consenso interno potrebbero essere più lunghi del previsto, creando incertezza per tutti i soggetti coinvolti nel processo di mediazione e nella definizione delle future relazioni internazionali nel continente.