Il Cremlino stronca i confronti con la conferenza del 1945 definendoli fantasia. L'incontro a Shenzhen con Trump, Putin e Xi mira a un ordine multipolare.

Il Cremlino ha respinto con forza le speculazioni che confrontano l'imminente vertice trilaterale tra Russia, Cina e Stati Uniti con la storica conferenza di Yalta del 1945. Portavoce del governo russo Dmitry Peskov ha definito queste teorie mere fantasie di analisti politici privi di qualsiasi fondamento nella realtà geopolitica contemporanea.

Rifiuto del Cremlino sui Paragoni Storici

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, si è espresso chiaramente lunedì liquidando ogni ipotesi che colleghi l'incontro di giovedì a Shenzhen con i colloqui del 1945. Peskov ha sottolineato che tali paragoni non hanno alcuna base fattuale e servono solo a distogliere l'attenzione dalle reali intenzioni delle parti coinvolte nel dialogo diplomatico.

Also read Trump-Putin-Xi, ecco la “nuova Yalta” che disarma l’Europa e la mette all’angolo

Secondo il responsabile del Cremlino, almeno due dei tre partecipanti, ovvero la Russia e la Cina, sostengono fermamente un ordine mondiale multipolare. In questa visione, le decisioni non devono mai essere imposte da una potenza dominante sulle altre nazioni sovrane, contraddicendo apertamente la logica di sfera d'influenza associata agli accordi della Seconda Guerra Mondiale.

Il Vertice di Shenzhen e la Nuova Geopolitica

L'incontro si terrà giovedì a Shenzhen, nel contesto marginale del summit APEC. I leader Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump si riuniranno per la prima volta faccia a faccia. La portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha confermato questa novità a Pechino, evidenziando l'importanza storica del dialogo diretto tra i massimi esponenti delle tre potenze globali.

Advertisement

Mao Ning ha aggiunto che una comunicazione più forte tra i tre leader, unita alla gestione delle divergenze e alla stabilizzazione delle relazioni, risponde agli interessi di tutti e tre i paesi coinvolti. La portavoce cinese ha però evitato di fornire dettagli specifici sull'ordine del giorno, mantenendo un approccio riservato sui temi concreti che verranno discussi durante i colloqui.

Reazioni Internazionali e Impatto Diplomatico

La presenza dei tre presidenti accanto al monumento dei Tre Grandi nel parco di Livadia a Yalta, in Crimea, il 16 novembre 2026, ha ulteriormente alimentato i paragoni storici. I membri del collettivo artistico Art Lift hanno trasportato un'opera che raffigura Trump, Putin e Xi Jinping vicino alla statua che ritrae Stalin, Roosevelt e Churchill, simboli della vecchia geopolitica globale.

Peskov ha definito questi paragoni giochi dei politologi, affermando che la Russia e la Cina non intendono decidere il destino del mondo, né vogliono che altri decidano il proprio destino. Ha caratterizzato il forthcoming talks come un incontro molto importante senza precedenti storici simili nella diplomazia attuale, segnalando un cambiamento di paradigma nelle relazioni internazionali tra le maggiori potenze economiche e militari del pianeta.