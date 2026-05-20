Lithuania's Foreign Minister Kestutis Budrys sparked a hot response from the Kremlin after his remarks that NATO should demonstrate its capability to penetrate the Russian exclave of Kaliningrad. The Kremlin called his comments 'verging on insanity' and criticized Baltic countries' supposed 'anti-Russian' sentiment.

Il ministro degli Esteri della Lituania , Kestutis Budrys, è stato molto criticato dal Cremlino mercoledì dopo che ha dichiarato in un’intervista che la NATO deve mostrare a Mosca di essere in grado di penetrare nell’exclave russa di Kaliningrad .

Kaliningrad, una minuscola isola tra la Lituania e la Polonia, è una fortezza militarizzata che ospita le basi aeree e missilistiche della flotta russa del Baltico. Budrys, un alleato proattivo dell’Ucraina contro la Russia, ha anche affermato che la NATO può radere le difese aeree e le basi missilistiche russe se necessario. Il Cremlino ha definito le sue dichiarazioni come ‘all limite della follia’ e ha analizzato le sue intenzioni come un tentativo di isolare Kaliningrad.

La Lituania, Latvia e Estonia sono state occupate dalla Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale, assorbite dall’Unione Sovietica e raggiunte l’indipendenza nell’aprile 1991. Ma mentre Mosca ha affermato che le forze sovietiche hanno liberato i tre Paesi dai nazisti, i Paesi baltici affermano di essersi semplicemente scambiati un occupante con un altro nell’errare per errori del passato. Secondo Mosca, l’Ucraina potrebbe utilizzare il traffico aereo nella regione per lanciare attacchi contro i target dentro della Russia.

Tuttavia, l’Ucraina ha negato quelle accuse e insieme alla Lituania, Latvia e Estonia. Lithuania lawmakers have been forced to shelter underground and air traffic at Vilnius airport has been suspended temporarily after a drone violated the country's airspace, the latest of a series of security incidents in the Baltic region





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