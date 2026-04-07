Krstovic, a un passo dal record: il bomber dell'Atalanta fa sognare al Fantacalcio

Nikola Krstovic si avvicina alla sua miglior stagione in Serie A e brilla al fantacalcio. Il bomber dell'Atalanta, dopo un inizio difficile, ha segnato 7 gol in 12 partite e vanta una fantamedia di 7,3. Con 9 gol e 4 assist, è un attaccante prezioso per la Dea e un'ottima scelta per i fantallenatori.

Mancano soltanto due reti a Nikola Krstovic per eguagliare la sua miglior stagione in Serie A e, di conseguenza, incrementare il proprio valore al fantacalcio. Nella precedente annata, indossando la maglia del Lecce, aveva totalizzato 11 gol, e proprio durante la recente sfida di lunedì presso lo stadio Via del Mare, ha siglato il suo nono gol del campionato in corso.

Ottime notizie per l'Atalanta e, soprattutto, per i fantallenatori che, a causa dell'infortunio di Scamacca, attualmente indisponibile, possono ora riporre le proprie speranze sul bomber montenegrino. Dopo un avvio di stagione caratterizzato da alcune difficoltà, Krstovic ha dimostrato una notevole capacità di reazione, segnando ben 7 gol in sole 12 giornate, precisamente dalla 19ª alla 31ª. In totale, ha collezionato 26 partite con valutazione, mantenendo una fantamedia di 7,3. Non meno rilevanti sono i suoi contributi in termini di assist, con quattro passaggi decisivi forniti finora, soltanto uno in meno rispetto all'intera stagione precedente. La sua performance lo colloca molto vicino alla top ten per fantamedia tra gli attaccanti nel Fantacampionato Gazzetta. Per quanto riguarda il numero di gol realizzati, Krstovic si posiziona alle spalle soltanto di autentici fuoriclasse come Lautaro Martinez, Douvikas, Davis, Hojlund e Yildiz, confermando così il suo status di attaccante di grande valore. \Il rendimento di Krstovic non si limita esclusivamente alla fase realizzativa; la sua capacità di giocare per la squadra e di rendersi utile ai compagni attraverso assist e giocate chiave lo rende un elemento estremamente prezioso. La sua crescita esponenziale nel corso della stagione è evidente, e la sua capacità di adattamento alle diverse sfide del campionato dimostra una maturità tattica e tecnica superiore. L'attaccante montenegrino si è affermato come un punto di riferimento nell'attacco dell'Atalanta, garantendo costanza di rendimento e contribuendo in modo significativo al successo della squadra. La sua valutazione al Fantacampionato Gazzetta riflette questa ascesa: partito da una base di 39 crediti, la sua quotazione attuale è salita a 50 crediti, testimoniando l'impatto positivo che ha avuto sulla squadra e sul gioco del fantacalcio. La sua presenza in campo, con 26 partite su 31 valutate, sottolinea ulteriormente l'importanza del giocatore per l'Atalanta e la fiducia che l'allenatore ripone in lui. \In sintesi, la stagione di Nikola Krstovic si sta rivelando un successo, con numeri che testimoniano la sua crescita e il suo valore all'interno del campionato italiano. La sua capacità di segnare gol, abbinata alla sua propensione a fornire assist, lo rende un attaccante completo e prezioso sia per la sua squadra che per i fantallenatori. La sua attuale quotazione al fantacalcio e la sua fantamedia elevata confermano il suo status di giocatore di rilievo. L'attenzione dei fantallenatori su Krstovic è comprensibile, data la sua posizione privilegiata nella classifica marcatori e la sua crescente importanza all'interno dell'Atalanta. Il suo rendimento costante e la sua capacità di incidere in ogni partita lo rendono un'opzione allettante per qualsiasi formazione al fantacalcio che miri al successo. In definitiva, la stagione di Krstovic è un esempio di come un giocatore, con impegno e determinazione, possa superare le difficoltà iniziali e affermarsi come un protagonista nel calcio italiano, sia sul campo che al fantacalcio, offrendo grandi soddisfazioni ai suoi tifosi e ai suoi fantallenatori





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