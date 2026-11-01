Krug Grande Cuvée 174a Edizione Presentata a Firenze in Toscana

Presentata a Firenze la Krug Grande Cuvée 174a Edizione. Una celebrazione dello champagne toscano con degustazioni e pairing gastronomici esclusivi nel centro storico.

Lo scorso 19 ottobre, presso il Four Seasons Hotel Il Palagio di Firenze, è stata presentata ufficialmente la nuova Krug Grande Cuvée 174 a Edizione. Questo lancio segna l'inizio di un mese ricco di eventi dedicati a celebrare l'unione tra la Maison champagne e il territorio toscano. L'occasione ha riunito lo charme di un palazzo storico, le pareti affrescate e la freschezza offerta da questa nuova cuvée.

Annata Generosa e Assemblaggio Complesso

Nonostante le incertezze climatiche, l'annata descritta dai produttori è risultata generosa e sana. Se l'inverno piovoso ha protetto le vigne dalla siccità estiva, le successive degustazioni hanno confermato un perfetto equilibrio tra freschezza e tensione. In questa complessa composizione, i vini di riserva non sono stati utilizzati per compensare eventuali carenze, ma per arricchire il profilo aromatico con sfumature delicate di miele, cera e frutti canditi.

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L'assemblaggio riunisce ben 146 parcelle differenti e abbraccia dieci diverse annate. Le vigne coinvolte spaziano dalla più recente del 2018 fino alla più antica risalente al 2001. La creazione di ogni edizione richiede un impegno temporale che oscilla tra i venti e i venticinque anni. Questo percorso riflette la filosofia della Maison Krug, volta a garantire qualità e continuità nel tempo.

La Filosofia di Julie Cavil e la Creazione

Julie Cavil, Chef de Cave e guida costante nel lavoro di cantina, ha sottolineato l'importanza del metodo necessario per garantire la continuità e l'eccellenza che definiscono il nome Krug. Con un tocco di ironia, la esperta ha spiegato che è facile creare una Grande Cuvée quando si degustano i campioni alla cieca. Non si cerca la perfezione assoluta in ogni singolo campione o appezzamento, poiché sarebbe un lavoro noioso e limitato.

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Invece, si cerca di dare un valore individuale a ogni campione per inserirlo poi nell'assemblaggio finale. Anche se un campione ha un'aromaticità incredibile, se manca di lunghezza, si cercano altre individualità che compensino. Moltiplicando questi vari caratteri, è possibile riconciliare i vari paradossi in un unico calice. Ogni parcella, anche all'interno dello stesso vigneto, esprime caratteristiche uniche che contribuiscono alla complessità.

Un Menu Toscano Creato da Paolo Lavezzini

La Maison Krug punta a rendere il suo champagne protagonista della cucina italiana, in collaborazione con lo chef Paolo Lavezzini. Un piatto centrale della creazione è la torta antispreco, ma l'attenzione si è concentrata sugli gnocchi di carote arrostite. Questi sono stati serviti con una crema di formaggio di capra di Greve in Chianti ed erbe di spiaggia, selezionati dalla Maison per rappresentare la cucina italiana.

Lo gnocchi di carote arrostite, con crema di caprino di Greve in Chianti ed erbe costine, è stato proposto in pairing con la Krug Grande Cuvée 174a Edizione. Lo chef ha voluto celebrare anche cinque anni di collaborazione con la Maison. La novità includeva una serie di antipasti da condividere, ispirati ai dieci ingredienti che hanno segnato altrettanti anni di sperimentazioni gastronomiche.

Esperienze Enogastronomiche in Toscana

Il menu si è concluso con un rombo cotto intero sulla lisca, servito con patate, funghi porcini e salsa iodata. Questa portata è stata abbinata alla Krug Rosé 29a Edizione. Un percorso attraverso edizioni diverse ha permesso di scoprire come lo champagne dialoghi con i sapori del territorio. Il pranzo ha mostrato l'armonia tra le due eccellenze.

Nella magnifica Suite della Gherardesca, sotto un soffitto con affreschi del 1600 e un pavimento in Maiolica di Napoli, si è tenuta una presentazione dedicata alla Toscana. L'evento includeva ristoranti, hotel, enoteche e locali storici, da Firenze a Lucca, da Forte dei Marmi a Siena. Passando per Prato, Pistoia e i borghi del Chianti e della Val d'Elsa, l'evento ha offerto interpretazioni gastronomiche pensate per valorizzare le caratteristiche dello champagne.

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Dal Four Seasons ai Ristoratori Locali

Il Four Seasons Hotel Il Palagio di Firenze è stato il cuore dell'evento. Lo chef stellato Paolo Lavezzini propone per tutto novembre un percorso dedicato alla carota. Gli snack per l'aperitivo includevano tacos di ceci con chutney di carote e carota osmotizzata all'arancia, fino agli gnocchi di carote arrostite con caprino di Greve in Chianti.

Dal 24 novembre al 18 dicembre, al Salotto Portinari Bistrot di Vito Mollica, la Grande Cuvée 174a sarà servita al calice. Il pairing previsto includeva gamberi al vapore con crema di carote e zenzero, dalle 16.30 alle 21. Tra gli altri indirizzi coinvolti ci sono il Principe di Piemonte a Viareggio, Casa Masi a Montaione, Villa Sabolini Dimora Storica a Colle di Val d'Elsa e l'Hotel La Certosa di Maggiano a Siena.

Una Celebrazione dello Champagne nel Cuore della Regione

Questa serie di eventi rappresenta un'occasione unica per esplorare la Toscana attraverso il dialogo tra uno dei grandi nomi dello champagne francese e le eccellenze locali. La collaborazione continua a rafforzare i legami tra la cultura enogastronomica italiana e quella francese. I visitatori hanno potuto gustare piatti creati appositamente per esaltare le note dello champagne.

L'iniziativa ha attirato l'attenzione di critici e appassionati, confermando l'alto livello qualitativo dei prodotti presentati. La presenza di luoghi storici come il Four Seasons ha aggiunto un'aura di esclusività all'evento. La scelta di ingredienti locali come le carote e il formaggio di capra ha messo in luce la versatilità della Grande Cuvée.

In conclusione, la presentazione della Krug Grande Cuvée 174a Edizione a Firenze ha segnato un momento significativo per la Maison. L'unione tra tradizione, innovazione e territorio ha creato un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. La Toscana rimane un palcoscenico ideale per celebrare l'eccellenza dello champagne mondiale.