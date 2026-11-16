Kulbergs e Alleanza Nazionale stringono patto di governo in Lettonia

Il premier lettone Andris Kulbergs ha annunciato la formazione della coalizione con l'Alleanza Nazionale dopo la storica vittoria elettorale del 35,3% ottenuta nel mese di ottobre scorso.

Il premier lettone Andris Kulbergs ha annunciato domenica 16 novembre la formazione di una nuova coalizione governativa. La sua Lista Unita, partito centrista, ha raggiunto un accordo con il partito nazionalista Alleanza Nazionale. Questa mossa segue la vittoria elettorale di ottobre, che ha segnato un momento cruciale per la politica del paese Baltico. La decisione chiude un periodo di incertezza post-elettorale e prepara il terreno per un nuovo esecutivo stabile.

Storico risultato elettorale e necessità di coalizione

La Lista Unita di Andris Kulbergs ha ottenuto il 35,3% dei voti nelle elezioni parlamentari. Questo punteggio rappresenta la più grande vittoria elettorale per un singolo partito dalla dichiarazione di indipendenza della Lettonia nel 1991. Nonostante questo storico successo, il margine non era sufficiente per governare da soli. Era necessario trovare uno o due partner di coalizione per formare una maggioranza stabile in parlamento. La percentuale ottenuta dimostra un forte supporto popolare per la linea filo-ucraina e centrista del leader uscente.

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Strategia diplomatica e selezione dei partner

Andris Kulbergs ha dichiarato di aver contattato tutti i potenziali alleati politici dopo il voto. Ha valutato attentamente le posizioni di ciascun gruppo parlamentare disponibile. La scelta finale è ricaduta sull'Alleanza Nazionale per diversi motivi strategici. Il premier ha sottolineato l'esistenza di una cooperazione di lunga data con il partito nazionalista. Inoltre, le posizioni politiche dei due gruppi risultano allineate su tematiche chiave. Kulbergs ha definito la collaborazione con l'Alleanza Nazionale una decisione logica e necessaria per la stabilità nazionale.

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Contesto politico e sfide economiche

La carica di primo ministro è stata assunta da Andris Kulbergs a maggio scorso. L'accesso al potere è avvenuto in un momento di crisi per la precedente coalizione. Il governo precedente si era sgretolato a causa della gestione di gravi incidenti di sicurezza. Nello specifico, il dissenso era nato dopo il rilevamento di droni militari ucraini non identificati. Questi velivoli avevano volato indisturbati nel territorio della Lettonia senza essere individuati dai sistemi di difesa. Questo evento ha eroso la fiducia dei cittadini nell'amministrazione uscente.

Oltre alla sicurezza nazionale, l'agenda del nuovo governo è dominata da problemi economici. L'economia lettone ha sotto-performato rispetto ai paesi baltici vicini per oltre un decennio. Andris Kulbergs ha già delineato un piano per invertire questa tendenza negativa. Le sue priorità includono il miglioramento della governance pubblica e la riduzione della burocrazia. Il nuovo esecutivo punta a tagliare la spesa pubblica per rendere lo Stato più efficiente. L'obiettivo è riportare il paese alla competitività regionale e attrarre nuovi investimenti.