Gli inviati USA Jared Kushner e Steve Witkoff annunciano progressi nei negoziati per la guerra in Ucraina con Russia e Ucraina. Nov 16 2025.

Gli inviati speciali degli Stati Uniti per la pace, Jared Kushner e Steve Witkoff, hanno incontrato il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy e il capo dei servizi di intelligence esteri ucraini, Rustem Umerov, in occasione della Giornata della Comunità Politica Europea. L'incontro si è svolto nel contesto di un intenso diplomatico volto a sbloccare la situazione bellica che ha segnato profondamente il continente europeo negli ultimi anni.

Progressi nei colloqui con Mosca

Il diplomatico statunitense Jared Kushner ha confermato in un post pubblicato sulla piattaforma X che i negoziati stanno avanzando verso un accordo finale, sebbene le sfide rimangano significative. Kushner ha dettagliato che lui e il collega Steve Witkoff hanno tenuto una conversazione produttiva con il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov per discutere i prossimi passi strategici del processo di pace. Questa comunicazione diretta è stata definita come parte di uno sforzo coordinato con Russia, Ucraina ed Europa per giungere a un risultato che ponga fine al conflitto.

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Lo stesso inviato ha sottolineato l'importanza di creare le fondamenta per una pace duratura e di rafforzare la sicurezza europea attraverso il dialogo. Kushner ha scritto che il lavoro è condotto in stretta collaborazione con tutte le parti interessate, cercando di trasformare le tensioni attuali in una soluzione strutturale e stabile. La conferma di questi progressi arriva in un momento cruciale per la geopolitica globale, dove la stabilità continentale è al centro delle preoccupazioni internazionali.

Incontri storici e posizioni contrastanti

La settimana precedente si erano svolti colloqui fondamentali tra funzionari russi, ucraini e statunitensi ad Abu Dhabi, segnando la prima volta in nove mesi in cui tali incontri avvenivano per discutere la fine del conflitto. Successivamente a questi negoziati, Jared Kushner e Steve Witkoff hanno incontrato il presidente russo Vladimir Putin a Mosca. Al termine dell'audienza con il leader del Cremlino, gli inviati americani hanno dichiarato che l'Europa avrebbe partecipato al prossimo ciclo di negoziati, un passo significativo per includere attivamente i partner continentali nel processo decisionale.

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Tuttavia, la prospettiva di un coinvolgimento europeo diretto non è stata ancora accolta con un Sì definitivo da tutte le parti. Yuri Ushakov ha infatti dichiarato lunedì che la Russia non aveva ancora dato il suo consenso formale alla partecipazione dei rappresentanti europei nelle successive round di trattative. Questa discrepanza evidenzia le complesse dinamiche diplomatiche in corso e la necessità di ulteriore lavoro per allineare le posizioni di Mosca con le aspettative occidentali. Nonostante le divergenze, gli Stati Uniti mantengono la posizione che il dialogo sia l'unica via percorribile.

Obiettivi strategici per il futuro europeo

Nella stessa pubblicazione sui social media, Kushner ha spiegato che gli inviati statunitensi hanno discusso specificamente le modalità per facilitare un impegno diretto tra l'Europa e la Russia. L'obiettivo dichiarato è garantire che entrambe le parti possano ascoltare direttamente le reciproche preoccupazioni e proposte, riducendo il rischio di incomprensioni strategiche. Questa comunicazione diretta è vista come essenziale per lavorare verso un futuro più stabile e sicuro per l'intero continente europeo, lontano dalla minaccia di un escalation bellica.

La visita di Jared Kushner e Steve Witkoff a Volodymyr Zelenskiy e Rustem Umerov rappresenta un segnale tangibile della volontà americana di rimanere coinvolta attivamente nella risoluzione della crisi. L'integrazione delle voci ucraine ed europee nei piani sviluppati con Mosca è cruciale per qualsiasi accordo che abbia speranza di essere duraturo. Gli osservatori internazionali monitorano attentamente i sviluppi successivi, in attesa di conferme ufficiali sulla data e sulla struttura della prossima sessione di negoziati che dovrebbe includere, finalmente, la partecipazione europea plenaria.