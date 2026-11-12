Kushner e Witkoff incontrano Putin a Mosca per la pace in Ucraina

Jared Kushner e Steve Witkoff sono arrivati a Mosca giovedì per il decimo incontro con Putin. I colloqui seguono i vertici di Abu Dhabi senza breakthrough.

Jared Kushner e Steve Witkoff, rispettivamente genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ed inviato speciale statunitense, sono atterrati a Mosca giovedì 12 novembre per un cruciale incontro con il presidente russo Vladimir Putin. La missione diplomatica si inserisce nell'ultimo tentativo dell'amministrazione Trump di raggiungere un accordo di pace in Ucraina, portando i negoziati al centro del Cremlino dopo settimane di trattative intense.

I dettagli dell'arrivo e il contesto del decimo incontro

Kirill Dmitriev, l'inviato presidenziale russo, ha accolto personalmente Kushner e Witkoff all'uscita dall'aereo, accompagnandoli nel centro di Mosca durante una nevicata umida. Questo scenario segna il decimo incontro di persona tra Steve Witkoff e Vladimir Putin, sottolineando l'importanza che la Russia attribuisce a questo canale di comunicazione privilegiato. I colloqui sono previsti per la prima metà della giornata e si pongono come tappa successiva fondamentale nel percorso di mediazione internazionale.

Also read Ucraina, conclusi i colloqui ad Abu Dhabi: ecco perché tutto riparte dal Cremlino

Il fallimento dei colloqui trilaterali di Abu Dhabi

Le trattative al Cremlino seguono immediatamente la conclusione di due giorni di colloqui di pace trilaterali ad Abu Dhabi, terminati mercoledì 11 novembre. Sebbene a Abu Dhabi sia stata annunciata la pianificazione di un altro importante scambio di prigionieri, i negoziati più ampi non hanno registrato alcuna svolta pubblica significativa. Questa mancanza di progresso ha creato un contesto di stallo che le parti cercano ora di superare attraverso la diplomazia diretta nella capitale russa.

Divergenze territoriali e proposta russa sulla NATO

I mediatori statunitensi stanno cercando di orientare le discussioni verso le garanzie di sicurezza postbelliche e la ricostruzione, data la morte dei negoziati sulla questione territoriale. Kyiv ha respinto con forza le richieste di Putin di cedere l'intera regione orientale del Donbas in cambio della pace, mantenendo una linea ferma su questi confini. Parallelamente, un alto diplomatico russo ha suggerito mercoledì che Mosca potrebbe concludere patti di non aggressione con gli Stati membri della NATO come parte di una nuova architettura di sicurezza per l'Europa.

Advertisement

Reazioni europee e ostacoli alla sicurezza continentale

Questa proposta russa ha incontrato forte opposizione da parte di molti politici europei, che ritengono inopportuna qualsiasi discussione sulla sicurezza generale del continente prima del raggiungimento di progressi concreti in Ucraina. Le nazioni europee insistono che la realizzazione di un cessate il fuoco e una tregua duratura devono precedere eventuali accordi di sicurezza a lungo termine con la Russia. Nonostante l'ottimismo pubblico espresso dal presidente Trump, le evidenze concrete di compromessi significativi rimangono assenti.

L'obiettivo di porre fine alla guerra di quattro anni

I colloqui di questa settimana ad Abu Dhabi sono stati i primi negoziati diretti tra Russia e Ucraina mediati dagli Stati Uniti, con l'ambizioso obiettivo di porre fine alla guerra che dura ormai da quattro anni e mezzo entro nove mesi. Sebbene i negoziatori russi e ucraini abbiano segnalato alcuni progressi tecnici, la parte statunitense ha ammesso che permangono profonde divergenze su questioni fondamentali. La speranza è che il vertice di Mosca possa sbloccare la situazione e accelerare il percorso verso una risoluzione del conflitto.