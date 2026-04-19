Kushner sotto accusa per conflitti di interesse, Agostini analizza la MotoGP

Jared Kushner è accusato di aver creato conflitti di interesse legati ai suoi investimenti con fondi esteri governativi, mentre Giacomo Agostini offre le sue previsioni sulla stagione MotoGP, analizzando Marc Marquez, l'Aprilia e l'influenza dell'elettronica.

Il congressman Jamie Raskin ha accusato Jared Kushner di aver creato un evidente e insanabile conflitto di interessi promuovendo investimenti nella sua società di investimenti internazionali, A Fin Management LLC (Affinity). La società gestisce oltre 2 miliardi di dollari, di cui 1,2 miliardi solo nell'ultimo anno, con una straordinaria percentuale del 99% dei finanziamenti provenienti da investitori stranieri. Tra questi figurano fondi gestiti dai governi di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar. Allo stesso tempo, il signor Kushner ha assunto un ruolo centrale in delicate negoziazioni geopolitiche in Medio Oriente e non solo.

Raskin ha aggiunto che Kushner si è inserito nei conflitti globali più instabili del mondo come uno dei principali negoziatori degli Stati Uniti, intensificando al contempo la sua attività e i suoi legami con governi stranieri. La lettera, con un elenco di richieste, intima a Kushner di fornire un resoconto dettagliato delle sue comunicazioni con vari partner e soggetti coinvolti negli investimenti, sia nell'ambito delle sue attività commerciali che in quello del suo ruolo di inviato speciale del presidente, con scadenza al 30 aprile per l'adempimento.

Raskin ha poi sottolineato che Kushner aveva ripetutamente promesso di rimanere fuori dal governo durante il secondo mandato di Trump e aveva affermato che non avrebbe raccolto fondi per Affinity in quel periodo, promesse che sono state rapidamente infrante.

In un'altra notizia, Giacomo Agostini, leggenda del motociclismo con 15 titoli mondiali, ha condiviso le sue opinioni sulla MotoGP attuale a pochi giorni dal Gran Premio di Jerez. Agostini paragona la necessità di un campione carismatico nel motociclismo a quella di Sinner nel tennis, sottolineando come un idolo possa far innamorare il pubblico. Parlando di Marc Marquez, Agostini riconosce che il pilota spagnolo sta ripartendo da zero dopo l'incidente di fine stagione e che non si sente ancora al 100%.

Nonostante un ulteriore stop forzato, Agostini confida che Marquez si sia preparato bene per la gara di casa a Jerez e che si presenterà agguerrito, sperando che i suoi problemi fisici siano risolti per offrire un grande spettacolo. Agostini ha espresso la sua opinione in un'intervista ad Adnkronos da Madrid, dove sarebbe dovuto intervenire ai Laureus World Sports Awards come ambassador.

Circa la possibilità che Marquez smetta di correre, Agostini ritiene che sarebbe un peccato per il Motomondiale, poiché Marquez è sempre stato un pilota capace di offrire spettacolo ed entusiasmare il pubblico. Tuttavia, se Marquez dovesse lottare solo per il quinto o sesto posto, cosa a cui non è abituato, potrebbe anche decidere di ritirarsi. Tutto dipenderà dalla stagione, dal suo fisico e dalle sue condizioni.

Riguardo ai record, Agostini afferma che sono fatti per essere battuti e che lui stesso farebbe lo stesso, ma è curioso di vedere come si comporterà Marquez quest'anno. Secondo lui, il vero campionato inizierà domenica a Jerez, da dove si capirà la reale competitività di tutti. Agostini tifa sempre per il pilota che lo diverte, che sia Marc, Bezzecchi, Martin o Bagnaia, sperando vinca il migliore.

Pur considerando Marquez l'uomo da battere in Spagna, riconosce la forza dell'Aprilia con Bezzecchi e Martin, sottolineando il grande passo avanti della casa di Noale e la presenza di due ottimi piloti. Riguardo all'evento storico che ha riunito sette campioni del MotoGP Hall of Fame a marzo 2026, Agostini l'ha descritto come una serata simpatica e divertente, dove ognuno ha raccontato il proprio periodo e la propria storia.

A differenza della rivalità in pista, a tavola erano tutti tranquilli e liberi di parlare. Sebbene non sia possibile mettere in pista campioni di epoche diverse, l'idea di riunirli a tavola per condividere le proprie esperienze è stata considerata bella. Infine, Agostini elogia la MotoGP attuale, ma esprime una preferenza per un minore utilizzo dell'elettronica, a favore di un maggior valore dato al pilota.

Sottolinea come una volta fosse il polso del pilota a fare la differenza, mentre oggi molte azioni sono gestite dall'elettronica, che a volte può anche causare problemi. Agostini vorrebbe che l'errore fosse del pilota, perché è in quel momento che si vede la vera bravura.





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jared Kushner Conflitto Di Interessi Investimenti Esteri Giacomo Agostini Motogp

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MotoGp 2026, Giacomo Agostini 'legge' il Motomondiale: da Marquez alla Ducati, le previsioniDai Laureus World Sports Awards di Madrid, Giacomo Agostini racconta la MotoGp tra nostalgia, tecnologia e nuovi campioni

Read more »

La Camera Usa indaga sugli affari di Kushner con l'ArabiaJared Kushner nel mirino dei democratici. (ANSA)

Read more »

Sinner sconfitto in finale, Agostini elogia Marquez e la MotoGPJannik Sinner perde la finale contro Ben Shelton, ma eguaglia il suo best ranking mondiale. Nel frattempo, Giacomo Agostini analizza la stagione di MotoGP, parlando del ritorno di Marc Marquez e delle speranze per un campione capace di appassionare il pubblico.

Read more »

Tensione in casa Roma e focus sulla MotoGP: Agostini analizza la stagioneLe dichiarazioni di Ranieri e Gasperini continuano a creare attrito in casa Roma, mentre Giacomo Agostini commenta la MotoGP, analizzando la ripartenza di Marquez, la competitività dell'Aprilia e la ricerca di un nuovo idolo per il pubblico.

Read more »

Giacomo Agostini sulla MotoGP: "Marquez si ripresenterà agguerrito a Jerez, ma il suo futuro dipende dal fisico"Giacomo Agostini, leggenda del motociclismo con 15 titoli mondiali, analizza la MotoGP in vista del GP di Jerez. Si concentra sul ritorno di Marc Marquez, sulla forma di Bezzecchi e sul peso dell'elettronica. Agostini spera in uno spettacolo avvincente, ma sottolinea che il futuro di Marquez nella competizione dipenderà in gran parte dalle sue condizioni fisiche e dalla sua capacità di lottare ai massimi livelli.

Read more »

Agostini analizza la MotoGp: Marquez, l'Aprilia e il peso dell'elettronicaGiacomo Agostini, leggenda del motociclismo, esprime le sue previsioni per la MotoGp in vista del Gp di Jerez. Focus su Marc Marquez, la crescita dell'Aprilia e il dibattito sull'influenza dell'elettronica sulle prestazioni dei piloti.

Read more »