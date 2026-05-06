Kvaratskhelia verso la semifinale di Champions: il sogno di eguagliare Zidane

Khvicha Kvaratskhelia, il talentuoso esterno georgiano del PSG, si prepara alla sua seconda semifinale consecutiva di Champions League. Il giocatore, soprannominato "Kvaradona", ha rivelato che il suo idolo è stato Zinedine Zidane e continua a scrivere la sua storia nel calcio europeo.

Khvicha Kvaratskhelia , il talentuoso esterno georgiano del PSG , sta vivendo una stagione straordinaria con 18 gol e 9 assist, confermandosi uno dei giocatori più determinanti d'Europa.

Questa sera, il giovane fenomeno si prepara a disputare la sua seconda semifinale consecutiva di Champions League, un traguardo che lo vede sempre più vicino al sogno di conquistare il trofeo più prestigioso del calcio mondiale. Soprannominato "Kvaradona" in onore del leggendario Diego Armando Maradona, Kvaratskhelia ha recentemente svelato che il suo vero idolo è stato Zinedine Zidane, l'ex centrocampista francese e artista del Real Madrid.

In un'intervista, il giocatore del PSG ha confessato: "Guardavo le sue partite e mi piaceva moltissimo il modo in cui pensava il gioco, i passaggi che faceva... era il mio idolo. Avevo persino una maglia con il suo numero. Quindi sì, era il mio idolo e lo rispetto moltissimo". La carriera di Kvaratskhelia è stata segnata da momenti indimenticabili, tra cui il suo passaggio al Napoli, dove ha conquistato il cuore dei tifosi.

Il padre del giocatore ha dichiarato: "Napoli e il sud Italia rimarranno per sempre il suo luogo preferito". Nonostante i successi, il giovane georgiano continua a crescere e a migliorare, come testimoniato anche da Xavi, ex compagno di squadra di Zidane: "Si è parlato di un suo possibile approdo al Real Madrid o al Barcellona; credo sia un grandissimo giocatore, capace di saltare l'uomo e con il gol nel sangue.

Quando si sente a suo agio, come accade ora al PSG, è un giocatore top". Nel frattempo, il mondo del calcio italiano continua a essere animato da storie e controversie. Tra queste, la rissa in allenamento tra Neymar e Robinho Jr., risoltasi con un abbraccio dopo il gol del Santos, e le tensioni tra Rudiger e Carreras, già chiarite.

Inoltre, il Napoli e il compagno di squadra Oriali si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Beccalossi, mentre l'Atalanta si prepara a una stagione di cambiamenti con il centrocampo da rifare e il dubbio su Scamacca. In Serie C, intanto, riprende la fase a gironi dei playoff, mentre in Europa la Women's Champions League vede il Lione e il Barcellona di nuovo in finale, con Oslo come sede del grande evento del 23 maggio





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