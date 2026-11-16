L'8 agosto diventa Giornata europea per la sicurezza sul lavoro

Il Consiglio europeo approva la proposta italiana per l'8 agosto, memoria delle vittime di Marcinelle. Una vittoria per la dignità e i diritti dei lavoratori in tutta l'UE.

Il governo italiano ha ottenuto un significativo riconoscimento istituzionale con l'approvazione da parte del Consiglio Affari Esteri dell' Unione Europea. Questa decisione sancisce l'8 agosto come la Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela e la dignità dei lavoratori. Una data storica che trasforma il ricordo di una tragedia nazionale in un simbolo condiviso a livello continentale per la sicurezza e i diritti professionali.

Le origini storiche e il tragico evento di Marcinelle

La scelta della data dell'8 agosto non è casuale, ma affonda le sue radici in un evento doloroso avvenuto nel lontano 1956. In quel giorno si consumò la tragedia di Marcinelle, nel Belgio meridionale, dove persero la vita 262 minatori di diverse nazionalità. Tra le vittime figure italiane, che furono 136, rappresentando una fetta significativa del totale delle vittime del disastro.

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Per venticinque anni, l'Italia ha ricordato con solennità il sacrificio di questi lavoratori grazie all'opera del ministro Tremaglia, oggi indimenticato nel ruolo di promotore di questa memoria nazionale. Questa iniziativa, nata per onorare la memoria nazionale, è stata ora elevata a rango europeo grazie al sostegno convinto del governo italiano e alla larga maggioranza del Parlamento europeo.

Le posizioni dei principali attori politici italiani

Fabio Caressa ha espresso con forza la sua posizione riguardo alla gestione delle giovani generazioni e alla cultura del lavoro. Ha affermato che l'Italia è un Paese prevalentemente anziano e che, sebbene la gavetta sia importante, ai giovani va data la possibilità di farla. Questa riflessione si intreccia con l'obiettivo di diffondere tra le nuove generazioni una vera cultura della sicurezza sul lavoro, considerata fondamentale per prevenire future tragedie.

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Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato su X che con il via libera del Consiglio Affari Esteri, l'8 agosto diventerà ufficialmente la Giornata europea in memoria delle vittime del lavoro. Tajani ha definito questo risultato un omaggio ai 262 minatori di Marcinelle, di cui 136 italiani, esprimendo orgoglio per un'iniziativa italiana che ha fortemente voluto e portato avanti con il sostegno di tutto il governo.

Anche il vicepremier Renato Brunetta ha contribuito attivamente al successo di questa iniziativa, lanciando la proposta già nel 2024. Brunetta ha ringraziato per il grande lavoro di squadra, evidenziando come questa giornata servirà a rafforzare la consapevolezza sui temi della sicurezza, specialmente tra i più giovani, garantendo che il lavoro sia sempre sinonimo di dignità, diritti e protezione.

L'impatto concreto sui diritti dei lavoratori in Europa

Questa nuova giornata europea non si limita al solo aspetto commemorativo, ma assume un forte valore normativo e sociale. La presidente del Consiglio ha concluso affermando con forza che il lavoro deve sempre essere sinonimo di dignità, diritti e sicurezza. In Europa non può esserci spazio per chi sfrutta le persone, le schiavizza o alimenta i traffici illegali di esseri umani per avere manodopera a basso costo.

L'iniziativa rappresenta una risposta concreta alla tendenza a rivedere al ribasso i diritti dei lavoratori, riaffermando che lo sfruttamento non è accettabile all'interno del mercato unico europeo. Grazie all'azione coordinata delle istituzioni italiane ed europee, questa giornata diventa uno strumento potente per promuovere una cultura del rispetto dei diritti fondamentali sul luogo di lavoro, proteggendo le vittime future di incidenti e negligenze.