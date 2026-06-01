L'80° anniversario del referendum del 2 giugno 1946: un video sul Quirinale e notizie sulla morte di Beatrice

L'80° anniversario del referendum del 2 giugno 1946 è stato celebrato con un video sul sito istituzionale del Quirinale. Tra i volti presenti ci sono Clara, Claudio Bisio e Fabio Rovazzi. Inoltre, sono state riportate notizie sulla morte di Beatrice a 2 anni e sull'arresto del padre del 42enne Donnarumma.

L'80° anniversario del referendum del 2 giugno 1946 è stato celebrato con un video sul sito istituzionale del Quirinale . Tra i volti presenti ci sono Clara, Claudio Bisio e Fabio Rovazzi.

Inoltre, sono state riportate notizie sulla morte di Beatrice a 2 anni, sul trasferimento di Manuel Iannuzzi e sull'arresto del padre del 42enne Donnarumma. Alcune delle storie riportate includono l'omicidio di Serena Mollicone, la caserma e il gesto estremo di Santino Tuzi.

Inoltre, sono state riportate notizie sulla diretta di Roland Garros, sull'arresto di Manuel Iannuzzi e sulla morte di Daniela Ruggi. Infine, sono state riportate notizie sulla diretta di Roland Garros e sulla vittoria di Arnaldi contro Collignon





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