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L'abito con scollo all'americana torna di moda: come indossarlo nella Primavera-Estate 2026

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L'abito con scollo all'americana torna di moda: come indossarlo nella Primavera-Estate 2026
Abito Scollo All'americanaTendenze Moda PE 2026Vestito Halter
📆5/31/2026 3:28 PM
📰IOdonna
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Scopri le tendenze della moda Primavera-Estate 2026: l'abito con scollo all'americana, detto anche halter, è il capo must-have della stagione. Ideale per cerimonie, vacanze o occasions speciali, questo vestito si adatta a diverse silhouette e stili, valorizzando particolari fisici e offrendo versatilità attraverso materiali come seta, lino, raso e satin. Consigli su come scegliere e abbinare il modello perfetto, dai pois ai design oversize, per un look fresco e sofisticato.

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Oltre all'intramontabile chemisier e al redivivo modello a pois, il guardaroba della stagione calda si arricchisce di un altro item irrinunciabile: il torna a dettare tendenza. Midi o corto, in seta o lino, da indossare in vacanza o per una cerimonia: il vestito halter lungo porta una ventata d'aria fresca nei look del momento. Fondendo alla perfezione.

Per questa ragione, la tendenza è particolarmente indicata per donne con spalle strette e braccia minute, che altrimenti verrebbero allargate otticamente con questo tipo di scollatura. Allo stesso modo, l'valorizza e esalta seni piccoli, rivelandosi adatto a fisici a clessidra o a chi desidera nascondere i fianchi. In ogni caso, è consigliabile puntare su Missione ringiovanimento. Come svecchiare il vestito a pois nella Primavera-Estate 2026 della stagione calda.

In raso o in satin, contraddistinto da una sfumatura delicata e romantica, il vestito si presta tanto alla quotidianità quanto alle occasioni speciali. In L'abito con scollo all'americana effetto seta si porta da mattina a sera. (Photo: Getty Images/Courtesy of Press Office) Fresco e originale, il vestito del momento spazia tra silhouette aderenti e ultra femminili e design ampi e oversize. Grazie a una scollatura "drappeggiata" o arricchita da un dettaglio Stefanel

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