L'accordo Italia-Albania sui migranti è compatibile con le norme Ue: parere favorevole dell'Avvocato Generale

L'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Ue ha espresso un parere favorevole sull'accordo tra Italia e Albania in materia di migrazioni, ritenendolo compatibile con la normativa europea sui rimpatri e l'asilo. La premier Meloni esulta.

L'accordo tra Italia e Albania in materia di gestione dei flussi migratori ha ricevuto un importante via libera legale. L' Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell' Unione Europea , Nicholas Emiliou, ha espresso un parere favorevole, dichiarando che l'intesa è pienamente compatibile con la normativa europea riguardante le procedure di rimpatrio e di asilo.

Questa pronuncia rappresenta un significativo sostegno per il governo italiano, che ha fortemente promosso l'accordo come una soluzione innovativa per affrontare le sfide legate all'immigrazione irregolare. Il parere dell'Avvocato Generale chiarisce che il diritto dell'Unione Europea non preclude a uno Stato membro la possibilità di istituire centri di trattenimento per i rimpatri al di fuori dei propri confini territoriali, come nel caso specifico dell'intesa con l'Albania.

Tuttavia, sottolinea con fermezza che tale possibilità è subordinata al rigoroso rispetto di tutte le garanzie fondamentali previste dalla legislazione europea in materia di diritti umani e protezione internazionale. Queste garanzie includono, in modo non esaustivo, il diritto all'assistenza legale qualificata, all'assistenza linguistica adeguata, alla possibilità di mantenere contatti regolari con i propri familiari e con le autorità competenti, e all'accesso a una procedura di asilo equa e trasparente. La reazione del governo italiano è stata di grande soddisfazione.

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto con entusiasmo il parere dell'Avvocato Generale, definendolo una conferma della correttezza della linea politica intrapresa dall'esecutivo. Ha inoltre espresso un forte disappunto per i ritardi e le difficoltà incontrate a causa di precedenti interpretazioni giudiziarie che, a suo avviso, erano forzate e prive di fondamento. Il parere di Emiliou, quindi, non solo convalida l'accordo Italia-Albania, ma rappresenta anche una critica implicita alle resistenze legali che ne avevano ostacolato l'implementazione.

La vicenda ha avuto origine da un ricorso presentato da due richiedenti asilo che, dopo essere stati espulsi dall'Italia, erano stati trasferiti in Albania. Lì avevano presentato domanda di protezione internazionale, ma i decreti di trattenimento emessi a loro carico erano stati respinti dalla Corte d'Appello di Roma, che aveva sollevato dubbi sulla conformità della normativa italiana con il diritto dell'Unione Europea.

Questa decisione aveva portato le autorità italiane a presentare ricorso in Cassazione, la quale a sua volta aveva deferito la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per una pronuncia definitiva. Il caso, pertanto, ha avuto un iter giudiziario complesso e articolato, che ha coinvolto diverse istanze della magistratura italiana ed europea. La decisione dell'Avvocato Generale rappresenta un passo cruciale verso la risoluzione della controversia e la piena operatività dell'accordo tra Italia e Albania.

L'importanza di questo parere va oltre la singola questione dell'accordo Italia-Albania. Esso stabilisce un precedente significativo per la gestione dei flussi migratori nell'Unione Europea, aprendo la strada a possibili accordi simili tra altri Stati membri.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che l'Avvocato Generale ha chiarito che l'istituzione di centri di trattenimento per i rimpatri al di fuori del territorio di uno Stato membro deve avvenire nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei migranti e delle garanzie previste dalla legislazione europea. Qualsiasi violazione di tali diritti potrebbe compromettere la validità dell'accordo e sollevare nuove questioni legali.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea non è vincolata dal parere dell'Avvocato Generale, ma di solito ne tiene conto nelle sue decisioni. Si prevede che la Corte si pronunci formalmente nei prossimi mesi, ma il parere di Emiliou indica chiaramente una propensione a confermare la compatibilità dell'accordo Italia-Albania con il diritto dell'Unione Europea.

Questo sviluppo potrebbe avere un impatto significativo sulle politiche migratorie europee, incoraggiando una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e l'adozione di soluzioni innovative per affrontare le sfide legate all'immigrazione irregolare. L'accordo, se confermato, potrebbe rappresentare un modello per la gestione dei flussi migratori, consentendo agli Stati membri di condividere la responsabilità dell'accoglienza e del rimpatrio dei migranti in modo più equo ed efficace.

Resta da vedere come l'accordo verrà implementato nella pratica e quali saranno le sue conseguenze concrete sulla vita dei migranti e sulle politiche migratorie europee





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