L'accordo provvisorio sull'Iran include una deroga sulle vendite di petrolio, ma il paese resta sotto complesse sanzioni

L'accordo provvisorio per porre fine alla guerra in Iran prevede una deroga sulle vendite di petrolio sanzionate, ma Teheran affronta ancora una fitta rete di restrizioni internazionali imposte da ONU, Stati Uniti e Unione Europea per il programma nucleare e altre questioni.

Londra, 18 giugno - L'accordo provvisorio per porre fine alla guerra in Iran includerà una deroga sulle vendite di petrolio soggette a sanzioni, ma il paese deve ancora affrontare una complessa rete di restrizioni internazionali sulle sue attività e sul commercio.

Sanzioni, embarghi commerciali e congelamenti di beni sono stati imposti dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea e da altri paesi per decenni a causa del suo programma nucleare, del suo record in materia di diritti umani e del sostegno a gruppi in tutta la regione. L'Iran spera di ottenere ulteriori sgravi dalle sanzioni attraverso i colloqui sul suo programma nucleare, come prossima fase dell'accordo provvisorio.

Queste sono alcune delle sanzioni contro l'Iran, che vanno da divieti commerciali generali a regole specifiche che colpiscono particolari individui o entità. Le sanzioni dell'ONU sono legate al programma nucleare iraniano e alle violazioni accertate dei suoi obblighi ai sensi del Trattato di non proliferazione nucleare. Includevano un embargo sulle armi, il divieto di fornitura di alcuni materiali e tecnologie legati al nucleare e il congelamento dei beni di alcune società e individui.

Le risoluzioni vietavano anche all'Iran qualsiasi attività per fabbricare missili balistici in grado di trasportare armi nucleari. Mentre le risoluzioni congelavano fondi e beni del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) e della compagnia di navigazione statale, non vietavano le esportazioni di petrolio iraniano. Dopo l'accordo nucleare del 2015 (JCPOA), il Consiglio di Sicurezza ha stabilito un calendario per rimuovere le sanzioni.

Tuttavia, l'ex presidente americano Donald Trump ha stracciato l'accordo nel 2018 e l'Iran ha smesso di rispettare alcuni dei suoi obblighi. Le sanzioni ONU sono state ripristinate tramite un meccanismo di 'snapback' lo scorso anno. L'accordo provvisorio, mediato da vari paesi, rappresenta un primo passo verso una soluzione diplomatica del conflitto che ha devastato la regione. Le parti coinvolte stanno negoziando da mesi, con la speranza di ridurre le tensioni e consentire all'Iran di riprendere pienamente le esportazioni di petrolio.

Tuttavia, le sanzioni secondarie americane rimangono una barriera significativa, poiché penalizzano anche i paesi terzi che commerciano con Teheran. La complessità del regime sanzionatorio riflette la molteplicità delle preoccupazioni internazionali, dalla proliferazione nucleare al ruolo destabilizzante dell'Iran in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno imposto per la prima volta sanzioni all'Iran nel 1979, quando studenti rivoluzionari sequestrarono l'ambasciata americana a Teheran, tenendo in ostaggio i diplomatici.

Da allora sono state introdotte numerose sanzioni aggiuntive per il sostegno dell'Iran a gruppi che gli Usa considerano organizzazioni terroristiche e per il programma nucleare. Una grande complicazione è che l'IRGC, l'entità più influente del paese e profondamente integrata nell'economia, è designata da Washington come organizzazione terroristica. Le sanzioni sono amministrate dal Tesoro americano, ma poiché rientrano in diverse autorità e meccanismi, non esiste un modo rapido e semplice per rimuoverle tutte.

L'autorità di imporre sanzioni deriva da due leggi degli anni '70 che concedono ai presidenti poteri di emergenza da rinnovare ogni anno, e da leggi del 1996 e del 2017 specificamente mirate all'Iran e ad altri paesi. Le sanzioni imposte dal presidente tramite ordini esecutivi possono essere revocate con un tratto di penna da Trump.

Queste includono il congelamento di miliardi di dollari di beni iraniani, un embargo sulle armi, il divieto di tutti gli scambi con o investimenti in Iran e il divieto per chiunque di acquistare il petrolio del paese. Più difficili da rimuovere sono le sanzioni imposte dal Congresso, che non includevano deroghe o eccezioni basate sulla condotta iraniana in materia di violazioni dei diritti umani o sul sostegno di Teheran a gruppi che Washington considera organizzazioni terroristiche.

L'Unione Europea ha imposto embarghi sulle esportazioni di petrolio iraniano, ha congelato i beni detenuti dalla Banca Centrale dell'Iran e ha fermato il commercio di metalli preziosi e prodotti petrolchimici con l'Iran nel 2012. Alcune banche iraniane sono state disconnesse dal sistema SWIFT per i pagamenti internazionali nel 2012 in base alle direttive UE, tagliando in gran parte ampie parti del sistema finanziario iraniano da altri paesi. Sebbene alcune sanzioni siano state revocate nell'ambito del JCPOA, sono state successivamente ripristinate.

Ulteriori sanzioni hanno preso di mira individui e componenti specifici di missili e droni. L'UE ha anche sanzionato l'IRGC e ha imposto nuove sanzioni quest'anno per il blocco dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran. L'Iran ha decine di miliardi di dollari depositati in banche estere, principalmente dalle esportazioni di petrolio e gas, a cui non può accedere a causa delle varie sanzioni sul suo settore bancario e petrolifero.

I paesi in cui l'Iran ha miliardi di dollari di vendite di petrolio bloccati in banche includono Corea del Sud, Cina, Giappone, Lussemburgo e Iraq





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