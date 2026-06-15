L'accordo tra Stati Uniti e Iran sul traffico nel Golfo Persico sta generando incertezze sul futuro della rotta marittima. La firma fisica dell'intesa è prevista per il 19 giugno, ma le parti in conflitto non hanno ancora chiarito i dettagli e gli impegni assunti.
L'accordo tra Stati Uniti e Iran sul traffico nel Golfo Persico sta generando incertezze sul futuro della rotta marittima. La firma fisica dell'intesa è prevista per il 19 giugno, ma le parti in conflitto non hanno ancora chiarito i dettagli e gli impegni assunti.
Il vicepresidente Usa, JD Vance, ha affermato che si aspettano che lo Stretto rimanga accessibile senza pedaggio a lungo termine, ma i media iraniani riportano una versione discordante. Le due agenzie di stampa iraniane semi-ufficiali legate alle Guardie Rivoluzionarie hanno fatto sapere che Teheran consentirà il transito gratuito solo per i 60 giorni in cui si svolgeranno ulteriori negoziati, mentre allo scadere dei due mesi saranno imposte delle tariffe sul transito.
Il prezzo del barile di greggio americano Wti è crollato a 80 dollari, mentre il Brent del Mare del Nord è sceso a 83 dollari. Il petrolio ha toccato così i minimi da tre mesi. Il traffico petrolifero sta riprendendo a gonfie vele, e le petroliere stanno percorrendo l'Autostrada meridionale, che è totalmente sicura, protetta e incontaminata.
Tuttavia, il prezzo del petrolio sui mercati internazionali aveva già iniziato a calare nei giorni precedenti, merito di un'operazione clandestina messa in piedi dalla marina militare americana per far uscire le petroliere da Hormuz
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