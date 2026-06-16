L'accordo tra Stati Uniti e Iran sulla tregua permanente è ancora in fase di negoziazione. I funzionari statunitensi e iraniani hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per porre fine al conflitto e riaprire lo Stretto di Hormuz. La guerra tra Stati Uniti e Iran è stata caratterizzata da un conflitto ininterrotto e da una serie di attacchi tra le due nazioni.

L'accordo tra Stati Uniti e Iran sulla tregua permanente è ancora in fase di negoziazione. I funzionari statunitensi e iraniani hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per porre fine al conflitto e riaprire lo Stretto di Hormuz.

La guerra tra Stati Uniti e Iran è stata caratterizzata da un conflitto ininterrotto e da una serie di attacchi tra le due nazioni. Il presidente statunitense Donald Trump ha detto che l'accordo prevede che l'Iran non possiederà un'arma nucleare e che il testo completo sarà reso pubblico in un contesto formale in pochi giorni. L'Iran ha affermato di non voler sviluppare un'arma nucleare e che il suo programma nucleare è per scopi pacifici.

Tuttavia, Trump ha dato giustificazioni mutevoli per l'attacco all'Iran, ma sembra non aver raggiunto nulla di ciò che ha detto di voler ottenere. Il governo iraniano teocratico rimane in carica, il suo programma di missili balistici non è stato smantellato e non ha interrotto il suo sostegno per le milizie anti-israeliane come Hezbollah. L'accordo esporrebbe Trump, un repubblicano, a critiche da parte del suo stesso partito prima delle elezioni intermedie di novembre.

Nel frattempo, i leader iraniani potrebbero affrontare nuove proteste se non allevieranno le pressioni economiche dopo una guerra devastante. Israele non ha partecipato direttamente alle negoziazioni e si è distanziato da entrambi l'accordo di aprile e l'accordo più recente tra Stati Uniti e Iran, aggiungendo incertezza sul fatto che la nuova tregua terrà.

La guerra ha colpito la maggior parte dei paesi della regione, uccidendo più di 7.000 persone, soprattutto in Iran e Libano, che Israele ha invaso nel marzo dopo che Hezbollah, alleato dell'Iran, si è unito alla lotta. Il vicepresidente statunitense JD Vance ha detto che l'accordo includeva Israele e Libano, contraddicendo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha detto lunedì che Israele non è vincolato da esso e non si ritirerà dal Libano meridionale.

Un portavoce di Hezbollah ha detto a Reuters che il gruppo credeva che l'Iran non avrebbe raggiunto un accordo di pace permanente se l'occupazione israeliana non fosse stata interrotta. Il comando militare iraniano, la Khatam al-Anbiya Central Headquarters, ha avvertito che Israele dovrebbe aspettarsi una risposta dura se non smette di attaccare il Libano meridionale.

Un funzionario statunitense ha detto che l'accordo consente all'Iran di iniziare immediatamente a vendere petrolio e carburante, e include servizi bancari, di trasporto e assicurativi per facilitare le vendite. I funzionari statunitensi e iraniani dicono che l'accordo potrebbe portare benefici economici sostanziali all'Iran liberando le sanzioni e scongelando i beni esteri.

Potrebbe anche stabilire un fondo di ricostruzione da 300 miliardi di dollari, pagato dai paesi del Golfo che ospitano basi militari statunitensi e sono stati colpiti da attacchi iraniani durante la guerra, se l'Iran si conforma a altri termini. Nel prossimo 60 giorni, i negoziatori torneranno a questioni difficili come il futuro del programma nucleare iraniano, che l'Iran stava discutendo con funzionari Trump nel febbraio fino a quando le negoziazioni non furono interrotte dalla decisione statunitense di lanciare la guerra.

Due altre questioni che Trump e Netanyahu hanno utilizzato per giustificare la guerra sembrano non essere all'ordine del giorno: porre fine al sostegno dell'Iran per gruppi di milizie armate regionali e limitare il suo programma di missili. Trump ha pubblicamente criticato Netanyahu e espresso frustrazione per la campagna militare israeliana, dicendo lunedì che non era 'felice' con il modo in cui Israele si era comportato.

'L'Iran vuole farlo', ha detto Trump ai giornalisti sul prossimo passo delle negoziazioni con l'Iran, un sentimento che ha ripetuto fin dall'inizio della guerra. 'Devono tornare a fare affari e la relazione è ora normalizzata, quindi penso che andrà abbastanza velocemente





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stati Uniti Iran Tregua Permanente Accordo Guerra Stretto Di Hormuz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Accordo di pace Stati Uniti-Iran annunciato dal Pakistan, Trump autorizza riapertura Stretto di HormuzIl Pakistan, come mediatore, annuncia la raggiunta intesa di pace tra Stati Uniti e Iran con cessazione immediata delle operazioni militari, inclusi i fronti in Libano. Il premier pachistano Shehbaz Sharif ringrazia Qatar, Arabia Saudita e Turchia. Trump conferma l'accordo, autorizza la riapertura dello Stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale, rimandando la questione nucleare. L'Iran rivendica di aver costretto gli USA ad accettare. Tra le altre notizie: la crisi interna del governo italiano di destra e proposte su lavoro minorile e migranti.

Read more »

Stati Uniti e Iran annunciano un cessate il fuoco e la riapertura dello Stretto di HormuzUn accordo preliminare tra Washington e Teheran mette fine alle ostilità, prevede un periodo di 60 giorni di tregua e potrebbe condurre a una revisione delle sanzioni e a future trattative sul programma nucleare iraniano, con immediati riflessi sui mercati petroliferi.

Read more »

Accordo Stati Uniti-Iran: cessazione delle ostilità, riapertura dello Stretto di Hormuz e轨轨道 nuclear freezeUn memorandum d'intesa tra Stati Uniti, Iran e Pakistan prevede la fine immediata e permanente delle operazioni militari, la riapertura dello Stretto di Hormuz e il congelamento del programma nucleare iraniano in cambio di sblocco di asset e revoca delle sanzioni.

Read more »

Trump annuncia accordo preliminare per porre fine alla guerra nel GolfoIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che un accordo preliminare per porre fine alla guerra nel Golfo è stato firmato dagli Stati Uniti e dall'Iran. Tuttavia, i dettagli dell'accordo non sono ancora stati resi pubblici e sia gli Stati Uniti che l'Iran hanno dichiarato che una pace permanente deve ancora essere negoziata. L'accordo estende una fragile tregua annunciata ad aprile per altri 60 giorni e riapre lo stretto di Hormuz, bloccato dall'Iran dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran a febbraio.

Read more »