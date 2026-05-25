L'accordo tra Usa e Iran è vicino, ma mancano ancora alcune clausole. Secondo i media statunitensi, gli iraniani avrebbero accettato in linea di massima un accordo che includerebbe lo smaltimento dell'uranio altamente arricchito, ma proprio le modalità con cui Teheran lo farà sono ancora oggetto di trattativa.

L'accordo tra Usa e Iran è vicino, ma mancano ancora alcune clausole. Secondo i media statunitensi, gli iraniani avrebbero accettato in linea di massima un accordo che includerebbe lo smaltimento dell'uranio altamente arricchito, ma proprio le modalità con cui Teheran lo farà sono ancora oggetto di trattativa.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato che i negoziati stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo, ma ha anche sottolineato che il tempo è dalla loro parte. Il blocco rimarrà pienamente in vigore fino al raggiungimento, alla certificazione e alla firma di un accordo. Entrambe le parti devono prendersi il tempo necessario e fare le cose per bene. Non possono esserci errori.

Secondo le ultime indiscrezioni, il memorandum d'intesa che i negoziatori di Iran e Stati Uniti starebbero per siglare prevede una tregua di 60 giorni. Questa potrebbe estendere il cessate il fuoco, riaprire lo Stretto di Hormuz, allentare la pressione sulle forniture globali di petrolio e avviare un nuovo ciclo di colloqui sul nucleare. Secondo quanto riporta Axios, la durata dell'intesa dovrebbe essere inizialmente di due mesi, con la possibilità di prorogarla di comune accordo.

Sempre secondo il sito statunitense, durante questo periodo il canale marittimo verrebbe riaperto senza pedaggi e l'Iran si impegnerebbe a bonificarlo dalle mine dispiegate, consentendo così alle navi di transitare liberamente. In cambio, gli Stati Uniti revocherebbero il blocco dei porti iraniani e concederebbero alcune deroghe alle sanzioni, permettendo a Teheran di vendere liberamente greggio.

Un funzionario statunitense ha riconosciuto che ciò rappresenterebbe un importante vantaggio economico per l'Iran, ma ha anche sostenuto che porterebbe un significativo sollievo al mercato petrolifero globale. Le questioni nucleari non verrebbero risolte in questo accordo di 60 giorni: il memorandum d'intesa creerebbe invece lo spazio temporale per una nuova sessione diplomatica.

Inoltre, l'Iran si impegnerebbe a non perseguire mai lo sviluppo di armi atomiche e le due parti contratterebbero la sospensione del programma iraniano di arricchimento dell'uranio e la rimozione delle sue scorte sensibili. Gli Stati Uniti discuterebbero anche la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani durante il periodo di 60 giorni, ma tali misure verrebbero attuate solo nell'ambito di un accordo finale.

Secondo quanto riportato, la bozza del memorandum d'intesa prevederebbe anche la fine della guerra tra Israele e Hezbollah in Libano. Tuttavia, qualcosa ancora manca. Secondo l'agenzia di stampa statale iraniana Tasnim, Usa e Iran sono 'distanti' su una o due clausole. L'Iran rimarca la necessità di garantire i diritti del proprio popolo, una posizione già formalmente trasmessa al mediatore pakistano.

Se gli Stati Uniti continueranno a porre ostacoli, non vi sarà alcuna possibilità di siglare l'intesa. Ci sono ancora discussioni su dettagli specifici. Alcune parole sono importanti per noi, altre per loro. Da quanto ci risulta, la Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, ha approvato le linee generali dell'intesa.

Se questo si concretizzerà in un accordo, è ancora da vedere. Un prudente ottimismo, insomma, confermato anche dal segretario di Stato Usa Marco Rubio: abbiamo quello che credo sia un accordo abbastanza solido sul tavolo, un'intesa che riguarda la capacità di riaprire lo Stretto di Hormuz, ma anche l'avvio dei negoziati sulla questione nucleare iraniana. Pensavamo di avere delle buone notizie ieri sera, può essere che arriveranno oggi, ma non mi sbilancerei oltre.

Se l'accordo non ci sarà, risolveremo la questione in altro modo. Gli Stati Uniti daranno alla diplomazia ogni possibilità di successo prima di esplorare le alternative. L'accordo preliminare dovrebbe chiamarsi 'Dichiarazione di Islamabad' e, secondo quanto riferito da Al Arabiya, ci sarebbe già una data per il round decisivo di colloqui: dopo il memorandum d'intesa ci saranno nuovi negoziati per coprire le questioni in sospeso.

Il 5 giugno Washington e Teheran invieranno i capi delle rispettive delegazioni non appena saranno avviate le trattative sull'accordo definitivo





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