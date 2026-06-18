L'accordo Usa-Iran: una pace amara per Trump, una vittoria strategica per Teheran

Analisi dell'accordo preliminare che conclude la guerra tra Stati Uniti e Iran: Trump esce umiliato, l'Iran si ricostruisce, il Libano teme conseguenze, e gli equilibri globali cambiano.

L'accordo preliminare che mette fine alla guerra del presidente statunitense Donald Trump contro l' Iran , durata quattro mesi, è gradito ma porta con sé verità amare.

Trump ha commesso un errore terribile iniziando questa guerra. L'ha condotta in modo sconsiderato e violando la legge. Gli Stati Uniti ne escono più deboli - sul piano militare, diplomatico ed economico - e ne pagheranno i costi strategici per anni. I dettagli dell'accordo non sono chiari, ma l'impianto annunciato suggerisce che Trump abbia ottenuto solo pochi dei risultati promessi.

È uno smacco umiliante per lui e per il paese che guida. Da quando è cominciata la guerra, Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero ottenuto una vittoria totale e completa e che l'Iran sarebbe stato costretto a una resa incondizionata. Ha lasciato intendere che ci sarebbe stato un cambio di regime.

Ha detto che a Teheran non sarebbe stato consentito arricchire l'uranio e ha promesso che gli Stati Uniti, collaborando con l'Iran, dissotterreranno e preleveranno il materiale nucleare vicino al livello di arricchimento necessario per costruire una bomba. Niente di tutto questo sembra essere vero. Il governo oltranzista dell'Iran resta al suo posto.

I dettagli dell'intesa sul nucleare saranno negoziati nei prossimi due mesi, ma i termini saranno probabilmente simili a quelli dell'accordo siglato nel 2015 da Barack Obama e cancellato nel 2018 da Trump, che l'aveva descritto come il peggiore di sempre. L'aveva criticato perché allentava le sanzioni economiche e non costringeva l'Iran a interrompere il sostegno a gruppi terroristici come Hamas e Hezbollah. Eppure, la sua guerra distruttiva probabilmente lo lascerà con un accordo simile.

Il suo più grande successo nel quadro del cessate il fuoco è la prevista riapertura dello stretto di Hormuz al traffico marittimo globale, che alla fine ridurrà i prezzi dell'energia e di altri beni. Si tratta, ovviamente, di un semplice ritorno allo status quo precedente alla guerra. L'Iran ha chiuso lo stretto per rappresaglia, per danneggiare l'economia globale e aumentare le pressioni politiche sugli Stati Uniti.

La mossa ha funzionato e i leader iraniani oggi sono consapevoli di avere a disposizione una potente arma economica. L'Iran emerge come il vincitore strategico. Ha subìto perdite sostanziali, compresa gran parte della marina, dell'aviazione, della capacità militare-industriale e della leadership politica, tra cui la guida suprema Ali Khamenei. Ora che la guerra è finita, però, la leadership iraniana può cominciare a ricostruirsi.

Gli Stati Uniti invece appaiono più deboli agli occhi del mondo. Le forze armate statunitensi si sono dimostrate incapaci di schiacciare un avversario molto più piccolo, pur avendo dato fondo alle scorte di missili di precisione a lungo raggio e intercettori. Il risultato danneggia la capacità di dissuasione del paese nei confronti di altri potenziali avversari.

Per rimediare al danno, Washington farebbe bene a ricucire le alleanze in Europa, Medio Oriente e Asia, logorate dagli effetti militari ed economici della guerra. Il Pentagono dovrà anche modernizzarsi e prepararsi alle guerre del futuro. È improbabile che tutto questo accada sotto la presidenza Trump. I giornali libanesi s'interrogano sulla tenuta dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, che prevede anche la fine delle operazioni militari israeliane in Libano, e su chi ne trarrà beneficio.

Per il sito indipendente, anche se Israele si fermerà, cosa tutt'altro che sicura, il paese resta in una pericolosa impasse. La milizia sciita Hezbollah, alleata di Teheran, ne approfitterà per proclamare la sua vittoria e aumenterà le pressioni sullo stato libanese, indebolendolo ulteriormente. Anthony Samrani, condirettore del quotidiano, descrive l'accordo come una doppia pena per il Libano: Rischiamo di subire sia l'occupazione israeliana sia la rivincita di Hezbollah.

E sarà ancora più complicato per Beirut dissociare il suo destino da quello del braccio di ferro iraniano-israeliano. In un reportage dalle zone devastate dagli attacchi israeliani nel sud del Libano, il quotidiano vicino alla comunità sciita racconta la resistenza della popolazione: Sopravvivere, ritornare al lavoro quotidiano, diventa una dichiarazione politica non scritta. Prima dell'attacco israelo-statunitense del 28 febbraio, la leadership iraniana aveva affrontato due anni e mezzo difficili.

Il governo era molto più debole rispetto a quando Hamas, a lungo finanziato e sostenuto da Teheran, ha attaccato Israele il 7 ottobre 2023. In risposta Israele ha ridotto le capacità militari di Hamas e Hezbollah, altro gruppo alleato dell'Iran. In Siria un feroce dittatore sostenuto da Teheran è caduto senza che i leader iraniani facessero nulla per salvarlo.

Israele e Stati Uniti hanno messo a nudo la fragilità delle difese aeree e del programma missilistico iraniano quando hanno bombardato i siti nucleari iraniani la scorsa estate





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