L'acqua di mare diventa un prodotto premium

L'acqua di mare è diventata un prodotto premium, venduto in confezioni da 5 litri a 9,50 euro. Il prodotto non è una novità, ma il lancio sul mercato è l'immagine perfetta per raccontare un settore in forte espansione. L'acqua di mare è trattata, filtrata, controllata e confezionata, e serve soprattutto come ingrediente salante. È una delle realtà italiane più strutturate e storiche, con una ricerca avviata dagli anni Novanta e una collaborazione con Cnr. È tra i nomi europei più visibili, con formati da 750 ml fino a 1000 litri. È un prodotto che cambia il profilo gustativo, non è solo salato, è più 'marino'. È una trovata commerciale? In parte sì. Ma quello delle cosiddette acque premium è un settore in crescita.

L'acqua è diventata una categoria di consumo sempre più sofisticata. C'è l'acqua per chi vuole cucinare come uno chef, quella per chi si allena, quella per chi cerca il benessere, quella per chi vuole una bottiglia bella sul tavolo, quella per chi può permettersi di bere un iceberg.

La sezione ecommerce del gruppo Tosano vende confezioni da 5 litri di acqua di mare a 9,50 euro, 1,90 euro al litro. Il prodotto non è una novità, ma il lancio sul mercato è l'immagine perfetta per raccontare un settore in forte espansione. Partiamo da una premessa doverosa: perché dovrei comprare acqua di mare per cuocere gli spaghetti?

A scanso di equivoci non si tratta dell'ennesima trovata 'social' di chi a bordo barca inzuppa bruschette e mozzarelle sotto costa, una pratica davvero pericolosa visto l'alto contenuto di inquinanti chimici e microbiologici. Dietro l'acqua di mare c'è una realtà vinicola, l'azienda agricola Montespada legata alla famiglia veneta Albertini, che nel 1992 ha rilevato una tenuta nel cuore della Gallura, nel nord della Sardegna.

L'acqua di mare alimentare non è l'acqua raccolta con una bottiglia in spiaggia o a poca distanza dalla costa: quella può contenere batteri, contaminanti, residui e sostanze indesiderate. Il prodotto venduto da Montespada è invece acqua marina trattata, filtrata, controllata e confezionata. Serve soprattutto come ingrediente salante: al posto dell'acqua dolce più sale, si usa un liquido che contiene già sali minerali.

Dal punto di vista chimico, l'acqua marina contiene una miscela più complessa di sali minerali rispetto alla soluzione semplice salata ottenuta aggiungendo cloruro di sodio all'acqua di rubinetto. La differenza più importante è il magnesio. Nell'acqua di mare ce n'è molto più che nell'acqua salata fatta in casa. Il magnesio può dare una sensazione più 'minerale', a volte leggermente amarognola.

Ci sono poi solfati, calcio, potassio e bicarbonati, che cambiano il profilo gustativo: non è solo salato, è più 'marino'. È questa composizione a darle un sapore diverso dalla salinità più secca del sale aggiunto a mano. Acqua di mare depurata/microbiologicamente pura per uso alimentare, formati 2, 3, 5, 10, 20 litri e spray.

È una delle realtà italiane più strutturate e storiche: dichiara ricerca avviata dagli anni Novanta, collaborazione con Cnr e brevetto per il procedimento industriale di acqua di mare idonea anche all'uso alimentare. Marentìa dichiara acqua estratta e depurata nel Golfo di Cagliari, sterilizzata a freddo nello stabilimento di Abba Blu a San Sperate.

È tra i nomi europei più visibili: si presenta come leader nel trattamento, confezionamento e commercializzazione di acqua di mare microfiltrata; propone formati da 750 ml fino a 1000 litri. Marchio commerciale/retail che vende acqua di mare pura non diluita, indicata per cucinare o come integratore minerale, con prelievo a circa 35 metri e microfiltrazioni a freddo. Acqua di mare/plasma marino microfiltrato, anche per cucina.

È più vicina al filone 'plasma marino/Quinton' ma venduta anche in bag-in-box per uso alimentare e cucina; Biovie la distribuisce in vari formati e parla di acqua raccolta in mare aperto e microfiltrata. I produttori la propongono preparare brodi, zuppe di pesce, verdure, crostacei, ma anche pane e pizza e per cuocere pasta e riso, anche se qui la differenza può essere più sottile, soprattutto se poi il condimento è molto saporito.

Bene ricordare inoltre come in molti casi non si usa pura, ma diluita con acqua dolce, perché la salinità dell'acqua marina è alta - circa 35-38 grammi di sali per litro - quando usualmente per la pasta di solito si usano circa 7-10 grammi di sale per litro. In estrema sintesi: è una trovata commerciale? In parte sì. Ma quello delle cosiddette acque premium è un settore in crescita.

L'acqua di mare è solo l'ultimo capitolo delle acque speciali. Da anni gli scaffali e gli shop online si sono riempiti di 'acque' speciali, siano alcaline, proteiche, vitaminiche, al collagene, di cocco, di betulla, idrogenata, o aromatizzate. In alcuni casi si tratta di vere acque minerali con un posizionamento alto. In altri casi sono bevande funzionali, cioè prodotti addizionati con vitamine, proteine, zinco, collagene, estratti vegetali, aromi o edulcoranti.

Se l'acqua minerale comune è prezzata intorno ai 25-40 centesimi al litro (anche meno in offerta), alcune acque 'benessere' o termali arrivano a circa 80-90 centesimi al litro





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