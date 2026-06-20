L'Acqua di San Giovanni: il rito antico di purificazione e buon augurio

Scopri la tradizione dell'Acqua di San Giovanni, rituale propiziario della notte tra il 23 e il 24 giugno. Origini, significato, come prepararla con le erbe giuste e i suoi benefici per purificazione e rigenerazione.

L'Acqua di San Giovanni rappresenta un antico rituale contadino di propiziazione, celebrato in una sola notte all'anno, considerata la più magica del calendario. Questa pratica, che unisce elementi sacri e profani, ha origini remote legate sia a simbologie religiose, come il richiamo al battesimo, sia a credenze popolari legate all'agricoltura.

I contadini del passato preparavano questo rito per invocare un raccolto abbondante e proteggere i campi da eventi avversi come temporali violenti o siccità. La notte prescelta è quella tra il 23 e il 24 giugno, in corrispondenza della festività di San Giovanni, durante la quale si crede che le energie naturali raggiungano il loro apice, con la caduta della cosiddetta rugiada degli Dei, carica di forza rigeneratrice.

Il rituale si svolge ponendo all'esterno, in giardino o sul balcone, una ciotola d'acqua nella quale vengono immerse erbe e fiori spontanei o coltivati, ciascuno con il proprio significato simbolico. L'acqua rimane esposta tutta la notte, assorbendo le influenzepositive della luna, delle stelle e della rugiada.

Il mattino dopo viene riportata in casa e utilizzata per lavare mani e viso, preferibilmente accompagnata da una preghiera personale, un momento di raccoglimento che favorisce purificazione, rinnovamento interiore e l'attrazione di salute, prosperità, fortuna e amore. L'acqua ha un potere che si ritiene durare solo ventiquattr'ore; se avanzata, va restituita alla natura versandola su piante e fiori.

La scelta delle piante non è casuale: ogni erba ha un suo specifico significato, dalla salvia, simbolo di saggezza e protezione, alla menta, legata alla purificazione, fino a fiori come l'iperico, che porta luce, o la camomilla, calmante. Il rituale offre un'opportunità di riconnessione con i cicli naturali, un momento di benessere psicofisico che attinge a un patrimonio di tradizioni contadine e popolari, ancora vivo in molte comunità italiane





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