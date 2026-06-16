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L'addio di Selvaggia Lucarelli: 'Ballando con le stelle' dovrà riscrivere i suoi principi

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L'addio di Selvaggia Lucarelli: 'Ballando con le stelle' dovrà riscrivere i suoi principi
Ballando Con Le StelleSelvaggia LucarelliProgramma Televisivo
📆6/16/2026 5:15 PM
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Per dieci anni 'Ballando con le stelle' è stato 'selvaggialucarellicentrico', con Selvaggia Lucarelli come vera protagonista e attrattrice del programma. La sua presenza ha creato una narrazione all'interno e all'esterno della trasmissione, generando polemiche e discussioni che si sono protratte per tutta la settimana. Con l'addio della Lucarelli, 'Ballando' dovrà riscrivere i suoi principi e obiettivi, e trovare un rimpiazzo valido e del medesimo livello.

Per dieci anni 'Ballando con le stelle' è stato 'selvaggialucarellicentrico', con Selvaggia Lucarelli come vera protagonista e attrattrice del programma. La sua presenza ha creato una narrazione all'interno e all'esterno della trasmissione, generando polemiche e discussioni che si sono protratte per tutta la settimana.

La Lucarelli è stata un'antagonista utile alla trama, come in ogni romanzo thriller o d'avventura. Il format del programma ha sistematicamente dato rilievo e importanza alla sua figura, includendo nel cast personaggi con cui la giornalista aveva conti in sospeso o antipatie conclamate. Con l'addio della Lucarelli, 'Ballando' dovrà riscrivere i suoi principi e obiettivi, e trovare un rimpiazzo valido e del medesimo livello.

La Carlucci dovrà pensare ad un profilo che abbia un potente ruolo in commedia, e non solo ad un nome forte o suggestivo

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