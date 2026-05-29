L'adozione dell'IA in Italia: tra potenziale e ritardo, le lezioni del governatore Panetta

Nel suo intervento del 29 maggio, Fabio Panetta analizza il divario tra l'adozione dell'intelligenza artificiale in Italia e il suo potenziale di produttività, traendo spunto dalla storia dell'elettricità e proponendo tre leve per colmarlo: trasferimento tecnologico, capitale di rischio e Stato committente.

Nel suo intervento del 29 maggio, il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ha affrontato il tema dell'intelligenza artificiale e del suo impatto sulla produttività , con un'analisi che merita di essere sottratta al rumore della cronaca.

Tra le pagine su crescita, debito e banche, Panetta ha osservato che nelle grandi rivoluzioni tecnologiche il guadagno maggiore è andato più a chi ha saputo adottare la tecnologia che a chi l'ha inventata, aggiungendo che è su quel terreno che si deciderà la crescita futura. Ai lettori frettolosi potrebbe apparire un'annotazione di passaggio, ma in realtà contiene il punto su cui si misurerà il valore economico dell'intelligenza artificiale.

È una verità nota agli economisti da quasi quarant'anni: nel 1987 Robert Solow la condensò in una battuta rimasta celebre, sostenendo che l'età dei computer si vedeva ovunque tranne che nelle statistiche della produttività. Paul David ne cercò la spiegazione nella storia dell'elettricità. Il motore elettrico era pronto già a fine Ottocento, ma i suoi effetti sulla produttività arrivarono solo una generazione più tardi.

Non bastò sostituire la macchina a vapore con la dinamo: servì ridisegnare la fabbrica attorno alla nuova fonte di energia. Il rendimento stava un gradino più in là, nell'organizzazione capace di accoglierla. L'intelligenza artificiale è oggi a quella soglia: mentre l'attenzione resta fissa sulla corsa alla frontiera, dominata da pochi giganti americani, per l'Italia accedervi è ormai una questione di mercato. La potenza di calcolo si affitta, i modelli si comprano.

Ciò che nessun catalogo offre è la riorganizzazione del lavoro e dei processi che ne libera il valore. La dinamo si compra; la fabbrica si ridisegna. Che il paragone con l'elettricità non sia una forzatura lo certifica lo stesso discorso: in un suo grafico Panetta ha affiancato le due curve di adozione, e l'intelligenza artificiale corre più veloce. Quella velocità, però, è tutta nel consumo, mentre la produzione resta indietro.

Adottare un assistente generativo in un ufficio richiede settimane; trasformare una filiera attorno all'IA richiede anni. Le imprese italiane che ricorrono all'IA sono già il 30%, ma una sola su venti la impiega in modo intensivo. Nel confronto europeo, misurato da Eurostat sulle aziende con almeno dieci addetti, l'Italia si ferma al 16%, contro il 20% della media UE e il 26% della Germania, e il ritardo, avverte la Banca d'Italia, si allarga.

È il tessuto produttivo che compra la dinamo e lascia la fabbrica com'era. Il paradosso è che l'offerta non manca: sulla qualità della ricerca l'Italia è il secondo Paese europeo per pubblicazioni di alto livello sull'intelligenza artificiale, secondo i dati OCSE richiamati dallo stesso discorso.

Una ricerca del Centro Economia Digitale misura lo iato che si apre a valle: il 70,9% della ricerca e sviluppo privata si concentra in settori ad alta tecnologia che valgono appena il 10,9% del valore aggiunto. L'innovazione si concentra dove l'economia pesa ancora poco; l'economia pesa dove l'innovazione ancora non arriva. La domanda, poi, è frammentata in una miriade di piccole imprese, e ciascuna decide guardando al proprio tornaconto prima che a quello del sistema.

È una distinzione che pesa, perché il rendimento dell'alta tecnologia è un fatto di sistema: nell'Unione Europea, un euro di valore aggiunto ad alta tecnologia ne genera 3,9 in tre anni, contro l'1,23 dei settori tradizionali. Quel moltiplicatore non entra nel bilancio del singolo imprenditore, che perciò investe meno di quanto al Paese converrebbe. Lasciata a sé, la domanda resta sotto la soglia che la renderebbe pervasiva.

Per colmare quel vuoto, Panetta ha indicato tre leve: il trasferimento tecnologico, il capitale di rischio e lo Stato committente. Le prime due agiscono sull'offerta; la terza è l'unica che crea la domanda, ed è la più sottovalutata. Uno Stato committente non distribuisce incentivi a pioggia: compra soluzioni a problemi pubblici, un algoritmo che accorci le liste d'attesa, un modello che governi i picchi della rete elettrica.

Orientando la propria spesa verso la frontiera, crea il mercato che l'impresa da sola non vede, e abbatte il rischio di chi innova per primo. È il metodo delle agenzie americane di tipo ARPA, nate nella Guerra fredda, e del pre-commercial procurement con cui l'amministrazione paga lo sviluppo di ciò che non è ancora certa di acquistare.

I campi sono quelli che il discorso indica, dalla sanità all'energia, dalla sicurezza alla mobilità, e in più d'uno l'Italia ha già una filiera. La strategia coerente invocata dal governatore, senza lo strumento che la traduce in commesse, resta un auspicio.

Gli ingredienti per costruirla, il discorso li elenca con generosità: la posizione netta sull'estero dell'Italia è tornata in attivo, 348 miliardi di euro, il 15,4% del prodotto; le infrastrutture di calcolo sono tra le più avanzate del continente; il risparmio privato è cospicuo. La sfida è trasformare queste condizioni in un ecosistema che favorisca l'adozione pervasiva dell'IA, riducendo il divario tra ricerca e applicazione industriale.

Solo così l'Italia potrà cogliere i frutti della rivoluzione tecnologica in corso, evitando di rimanere indietro nella competizione globale





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