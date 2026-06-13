L'Africa occidentale e la criminalizzazione dell'omosessualità: un fenomeno in crescita

Il Niger e il Ghana hanno recentemente approvato leggi che criminalizzano l'omosessualità, con pene che variano da cinque a venti anni. Questa tendenza non è isolata, ma fa parte di un pattern sistematico che coinvolge una fascia specifica di paesi dell'Africa occidentale. Nel 2025, per la prima volta in quasi un decennio, il numero di stati membri dell'ONU che criminalizzano i rapporti consensuali tra persone dello stesso sesso è aumentato. Responsabili di questa inversione sono stati il Mali e Trinidad e Tobago, seguiti nel 2026 da Burkina Faso e Niger. Le pene variano da paese a paese, ma in generale prevedono carcere per chi commette o tenta di commettere atti LGBT+, chi celebra un matrimonio tra persone dello stesso sesso o gestisce associazioni rivolte a persone omosessuali. In Senegal, la legge approvata nel marzo 2026 raddoppia la pena massima da cinque a dieci anni e criminalizza la promozione dei diritti LGBT+. In Ghana, il parlamento ha approvato una legge che introduce l'obbligo di denuncia delle persone LGBT+ conosciute, con pene fino a tre anni per chi non lo rispetta.

Il Niger e il Ghana hanno recentemente approvato leggi che criminalizzano l' omosessualità , con pene che variano da cinque a venti anni. Questa tendenza non è isolata, ma fa parte di un pattern sistematico che coinvolge una fascia specifica di paesi dell'Africa occidentale.

Nel 2025, per la prima volta in quasi un decennio, il numero di stati membri dell'ONU che criminalizzano i rapporti consensuali tra persone dello stesso sesso è aumentato. Responsabili di questa inversione sono stati il Mali e Trinidad e Tobago, seguiti nel 2026 da Burkina Faso e Niger.

Le pene variano da paese a paese, ma in generale prevedono carcere per chi commette o tenta di commettere atti LGBT+, chi celebra un matrimonio tra persone dello stesso sesso o gestisce associazioni rivolte a persone omosessuali. In Senegal, la legge approvata nel marzo 2026 raddoppia la pena massima da cinque a dieci anni e criminalizza la promozione dei diritti LGBT+.

In Ghana, il parlamento ha approvato una legge che introduce l'obbligo di denuncia delle persone LGBT+ conosciute, con pene fino a tre anni per chi non lo rispetta. C'è un elemento che viene spesso trascurato nell'analisi di questa ondata: la storia coloniale. La maggior parte delle leggi che criminalizzano l'omosessualità nell'Africa anglofona deriva direttamente dai codici penali britannici del XIX secolo.

Tuttavia, le nuove leggi di Mali, Burkina Faso, Niger e Senegal non sono leggi coloniali sopravvissute, ma scelte politiche nuove, costruite nel XXI secolo. Le storie delle attiviste e degli attivisti dell'Africa occidentale francofona rimangono spesso invisibili, non raccontate, fuori dalla portata delle reti e dei finanziamenti internazionali. Per capire chi costruisce questa ondata e perché, bisogna guardare sia all'interno di questi paesi sia molto più lontano





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