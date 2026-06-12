La polizia ucraina accusa la Russia di reclutare adolescenti ucraine per uccidere il personale militare ucraino. La Russia accusa Kiev di reclutare russi per compiere attentati dinamitardi in Russia.

L'agenzia di stampa ucraina Cenzor. NET ha riferito che il capo della polizia ucraina, Ivan Vyhivskyi, ha accusato la Russia di reclutare adolescenti ucraine per uccidere il personale militare ucraino.

Secondo Vyhivskyi, la Russia ha reclutato giovani donne tramite piattaforme di messaggistica, promettendo loro guadagni facili e coordinando le loro azioni a distanza. Le donne venivano istruite a cercare personale militare ucraino su siti di incontri e a ricevere denaro dai loro referenti per affittare appartamenti dove incontrarli.

Inoltre, erano state istruite a ottenere metadone, un oppioide sintetico usato come antidolorifico, per drogare le bevande. La polizia ucraina ha arrestato una donna di 17 anni nella regione occidentale di Zhytomyr in seguito all'avvelenamento di un militare e ha dichiarato che la ragazza aveva comunicato tramite Telegram con un uomo che era probabilmente un agente dei servizi di sicurezza russi.

La polizia ha inoltre dichiarato che la ragazza aveva ricevuto un pacco contenente una sostanza cristallina che gli investigatori presumono fosse metadone. La Russia ha accusato Kiev di reclutare russi per compiere attentati dinamitardi in Russia, mentre i servizi di intelligence militare ucraini hanno rivendicato la responsabilità dell'assassinio di diversi alti ufficiali russi dall'inizio dell'invasione di Mosca nel 2022. La situazione è complessa e sta emergendo nuove informazioni sulle accuse reciproche tra Russia e Ucraina





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