L'AIEA accoglie con favore l'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti e si prepara al lavoro tecnico

Il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, ha definito positivo il memorandum firmato da Washington e Teheran e ha annunciato l'avvio delle discussioni tecniche per la sua implementazione. L'accordo estende il cessate il fuoco di 60 giorni e coinvolge anche il Libano, con l'obiettivo di negoziare una tregua definitiva. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, ha causato migliaia di vittime e una crisi economica regionale.

Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica ( AIEA ), Rafael Grossi , ha espresso soddisfazione per l' accordo di pace provvisorio firmato tra Stati Uniti e Iran , definendolo un passo importante verso la stabilizzazione della regione.

Il memorandum, composto da 14 punti, estende di 60 giorni il cessate il fuoco precedentemente concordato in aprile, includendo anche il Libano, e mira a creare le condizioni per negoziare una tregua definitiva. Grossi, intervenendo a Ginevra, ha sottolineato che ora il lavoro tecnico può iniziare: l'AIEA dovrà collaborare con le autorità americane e iraniane per definire le misure concrete necessarie all'attuazione dell'intesa.

L'accordo è stato firmato digitalmente dal presidente statunitense Donald Trump e dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian, in inglese e in farsi, ed è già entrato in vigore mercoledì secondo il ministero degli Esteri di Teheran. Il conflitto, iniziato il 28 febbraio con l'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, si è trasformato rapidamente in una crisi regionale devastante, con oltre settemila vittime prevalentemente in Iran e Libano, un drammatico aumento dei prezzi energetici, una ripresa dell'inflazione e gravi rischi per la sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo.

L'AIEA, quindi, avrà un ruolo cruciale nel monitorare gli aspetti nucleari dell'accordo e garantire la trasparenza necessaria per building trust tra le parti. La comunità internazionale osserva con attenzione lo sviluppo degli eventi, sperando che questo accordo provvisorio possa tradursi in una pace duratura e nella riduzione delle tensioni nucleari nella regione





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