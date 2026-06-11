Migliaia di manifestanti si sono radunati a Tirana davanti agli uffici del premier Edi Rama per protestare contro la costruzione di un resort di lusso da 1,6 miliardi di dollari. Gli attivisti denunciano la distruzione dell'ecosistema locale e la mancanza di trasparenza nei permessi.

L' Albania non è in vendita: migliaia in piazza a Tirana , continua la 'rivoluzione dei fenicotteri' Migliaia di manifestanti si sono radunati ancora oggi a Tirana davanti agli uffici del premier Edi Rama per protestare contro la costruzione di un resort di lusso da 1,6 miliardi di dollari.

Il progetto, sostenuto dal fondo Affinity Partners di Jared Kushner e Ivanka Trump, sorgerà in un'area naturale protetta e nell'ex isola militare di Sazan. Gli attivisti, scesi in piazza con fenicotteri gonfiabili nella cosiddetta 'Flamingo Revolution', denunciano la distruzione dell'ecosistema locale e la mancanza di trasparenza nei permessi.

Le proteste — che durano ormai da più di una settimana — sono nate a seguito della comparsa delle prime ruspe e recinzioni nell'area costiera e della diffusione virale di un video in cui un attivista veniva trascinato via con la forza dalla sicurezza privata. Papa Leone XIV ha benedetto questa sera la torre più alta della Sagrada Familia, durante una bellissima cerimonia conclusasi con uno spettacolare gioco di luci e suoni nella piazza antistante la celebre basilica di Barcellona, dove in precedenza aveva celebrato la Messa.

Il Il Comando Centrale delle forze armate statunitensi (CENTCOM) ha effettuato ulteriori attacchi contro diversi obiettivi in Iran. Il viaggio apostolico di papa Leone XIV in Spagna prosegue. Dopo la tappa di Madrid, il pontefice ha raggiunto Barcellona a bordo di un Airbus A320 di Iberia. Durante il volo, Prevost è entrato nella cabina di pilotaggio, dove si è intrattenuto per alcuni minuti con il comaneggiatore.





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