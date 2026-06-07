L'enciclica di Papa Leone esorta a fermare la creazione di una Babele digitale e a resistere contro la minaccia dell'intelligenza artificiale.

L'algoritmo si fa carne, sfidando la Divinitas. L'enciclica di Papa Leone esorta a fermare la creazione di una Babele digitale. L'intelligenza artificiale opera in modo sottile, subliminale, quasi amicale, insinuando la presenza del dio immanente.

La Chiesa si trova di fronte a un problema epocale: il posto e il lavoro della Chiesa nel mondo sono minacciati dalla tecno-finanza e dall'intelligenza artificiale. L'enciclica di Papa Leone è un appello alla resistenza contro la creazione di una Babele digitale. L'algoritmo si fa carne, sfidando la Divinità. L'intenzione dell'algoritmo è di farsi dio, mentre il Verbo si propone di attualizzarsi e incarnarsi nel web.

La Chiesa si trova di fronte a un problema epocale: il posto e il lavoro della Chiesa nel mondo sono minacciati dalla tecno-finanza e dall'intelligenza artificiale. L'enciclica di Papa Leone è un appello alla resistenza contro la creazione di una Babele digitale. L'intelligenza artificiale opera in modo sottile, subliminale, quasi amicale, insinuando la presenza del dio immanente.

La Chiesa si trova di fronte a un problema epocale: il posto e il lavoro della Chiesa nel mondo sono minacciati dalla tecno-finanza e dall'intelligenza artificiale. L'enciclica di Papa Leone è un appello alla resistenza contro la creazione di una Babele digitale





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