L'allenatore della Nazionale Under 21 dimette dopo le amichevoli

L'allenatore della Nazionale Under 21, Luigi Di Biagio, ha annunciato le sue dimissioni dopo le amichevoli del 3 e del 7 giugno. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha dichiarato che il nuovo commissario tecnico sarà nominato il 22 giugno e che Luigi Baldini riprenderà il suo ruolo di selezionatore dell'Under 21.

L'allenatore della Nazionale Under 21 , Luigi Di Biagio , ha annunciato le sue dimissioni dopo le amichevoli del 3 e del 7 giugno. Il presidente della FIGC , Gabriele Gravina, ha dichiarato che il nuovo commissario tecnico sarà nominato il 22 giugno e che Luigi Baldini riprenderà il suo ruolo di selezionatore dell'Under 21.

Baldini ha chiarito che il suo obiettivo è la qualificazione alla fase finale dell'Europeo di categoria e soprattutto il ritorno dell'Italia del calcio alle Olimpiadi, che non frequenta addirittura dal 2008. Ha anche dichiarato che il calcio italiano è in mano a dirigenti che pensano agli interessi loro e non alla crescita del movimento e che il problema è sempre stato il salto dalle nazionali giovanili alla Nazionale maggiore.

Ha anche parlato della gavetta che ha fatto e della sua fiducia nel gruppo di giocatori che ha convocato





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