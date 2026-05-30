L'allenatore della Nazionale Under 21 dimette dopo le amichevoli

L'allenatore della Nazionale Under 21, Luigi Di Biagio, ha annunciato le sue dimissioni dopo le amichevoli del 3 e del 7 giugno. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha dichiarato che il nuovo commissario tecnico sarà nominato il 22 giugno e che Luigi Baldini riprenderà il suo ruolo di selezionatore dell'Under 21.
L'allenatore della Nazionale Under 21 , Luigi Di Biagio , ha annunciato le sue dimissioni dopo le amichevoli del 3 e del 7 giugno. Il presidente della FIGC , Gabriele Gravina, ha dichiarato che il nuovo commissario tecnico sarà nominato il 22 giugno e che Luigi Baldini riprenderà il suo ruolo di selezionatore dell'Under 21.
Baldini ha chiarito che il suo obiettivo è la qualificazione alla fase finale dell'Europeo di categoria e soprattutto il ritorno dell'Italia del calcio alle Olimpiadi, che non frequenta addirittura dal 2008. Ha anche dichiarato che il calcio italiano è in mano a dirigenti che pensano agli interessi loro e non alla crescita del movimento e che il problema è sempre stato il salto dalle nazionali giovanili alla Nazionale maggiore.
Ha anche parlato della gavetta che ha fatto e della sua fiducia nel gruppo di giocatori che ha convocato
Calcio Nazionale Under 21 Luigi Di Biagio Luigi Baldini FIGC Olimpiadi Europeo
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Il suicidio di Luigi Tenco e il suo impatto generazionaleRiflessione sul suicidio di Luigi Tenco nel 1967 come rivelazione del degrado del Festival di Sanremo e del significato della sua voce per la generazione del '68, con un accenno all'attuale elettorato grillino.
Read more »
Real, il candidato Riquelme: 'Ho accordo con un nazionale spagnolo e un allenatore'Enrique Riquelme continua a far parlare di sé nella corsa alla presidenza del Real Madrid.
Read more »
Fabio Capello: Epicentro calcistico italiano tra club e nazionale: analisi acutaL'ex allenatore friulano Fabio Capello, nel corsa alle colonne del Corriere della Sera, offre un'analisi del mondo dello sport italiano, concentrandosi sul club e sulla nazionale. Dopo aver commentato i possibili nomi per la guida tecnica del Milan, analizza le prospettive della Juventus e del Napoli, la gestione degli azzurriti Conte e la fortuna di Gasperini. Al contrario, valuta negativamente la dirigenza italiana e l'ambiente di Napoli, evidenziando la necessità di analizzare meglio le cause profonde dei fallimenti. Inoltre, esonera Conte di eventuali responsabilità e lo indica come l'unico identikit possibile per la panchina di federazione in vista dei Mondiali 2018. Nel finale, Capello promuove una villa sul Garda da 5 milioni di euro e valuta positivamente l'elaborazione di Diletta Leotta, l'uomo del bene in vista del Mondiale (senza ulteriori commenti).
Read more »
Vannacci: Futuro Nazionale l'unica vera novità politica degli ultimi 15 anniIl leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha commentato i dati di alcuni sondaggisti che vedrebbero il suo partito intorno al 5% in vista delle prossime politiche. Ha affermato che il suo partito è l'unica vera novità politica degli ultimi 15 anni e che ha la volontà di cambiare la politica italiana e europea.
Read more »