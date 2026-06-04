L'allenatore della Roma parla della squadra e della prossima stagione

L'allenatore della Roma ha espresso le sue emozioni per il campionato e ha parlato della possibilità di mantenere il giocatore che giocherà contro un altro italiano.

L'allenatore della Roma ha espresso le sue emozioni per il campionato, definendolo un traguardo importante per la squadra e per i tifosi. Ha anche parlato della possibilità di mantenere il giocatore che giocherà contro un altro italiano, definendolo straordinario.

L'allenatore ha sottolineato l'importanza di lavorare bene e di dare soddisfazione ai tifosi. Ha anche parlato della situazione attuale della squadra, definendola un po' di stallo, e ha affermato che la volontà da parte di tutti è quella di mantenere il giocatore. Ha anche sottolineato l'importanza di lavorare bene e di superare le esigenze di conti e di bilancio.

L'allenatore ha anche parlato della prossima stagione, definendola difficile da prevedere, e ha affermato che l'ambizione della Roma è quella di creare una squadra migliore. Ha anche sottolineato l'importanza di mantenere i giocatori migliori e di costruire la squadra intorno a loro. Infine, l'allenatore ha affermato che la volontà da parte di tutti è quella di mantenere il giocatore e di lavorare bene per raggiungere l'obiettivo





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