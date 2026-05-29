L'alto generale statunitense Francis Donovan incontra alti ufficiali militari cubani a Guantanamo Bay

L'incontro segue una rara visita all'inizio di maggio del direttore della CIA John Ratcliffe all'Avana. Il presidente Donald Trump ha spesso citato Cuba tra gli obiettivi di politica estera del suo secondo mandato e ha lasciato intendere che diventerà il suo obiettivo una volta terminata la guerra con l'Iran.

L'alto generale statunitense Francis Donovan ha tenuto un raro incontro venerdì con alti ufficiali militari cubani nel perimetro della stazione navale statunitense di Guantanamo Bay , Cuba.

L'incontro segue una rara visita all'inizio di maggio del direttore della CIA John Ratcliffe all'Avana. Il presidente Donald Trump ha spesso citato Cuba tra gli obiettivi di politica estera del suo secondo mandato e ha lasciato intendere che diventerà il suo obiettivo una volta terminata la guerra con l'Iran.

L'incontro di Donovan a Cuba è il primo a memoria recente da parte di un capo del Comando Sud e arriva nel mezzo di crescenti preoccupazioni a Cuba per un possibile attacco militare statunitense all'isola controllata dai comunisti. Il generale statunitense ha discusso brevemente di sicurezza operativa e di sicurezza con la delegazione cubana, che comprendeva il generale cubano Roberto Legra Sotolongo, primo viceministro del capo di Stato Maggiore.

Donovan ha anche condotto una valutazione della sicurezza perimetrale della base navale e ha discusso di protezione delle forze, sicurezza dei membri del servizio e delle loro famiglie e prontezza operativa con i funzionari della base. L'alto generale statunitense ha anche discusso di minacce che potrebbero mettere a rischio la sicurezza, la stabilità e la democrazia nel nostro emisfero. Cuba è stata un antagonista degli Stati Uniti per decenni, fin dalla rivoluzione di Fidel Castro del 1959.

Trump è fortemente sostenuto dalla linea dura dei cubano-americani in Florida, che hanno spinto per un cambio di regime istigato dagli Stati Uniti per decenni. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, il figlio di immigrati cubani che è visto come un possibile contendente per la nomination repubblicana del 2028, ha sollevato l'allarme a Cuba parlando del rischio di sicurezza nazionale rappresentato da un paese fallito a soli 90 miglia (145 km) da Florida.

Il 20 maggio, il segretario di Stato statunitense Rubio e il generale statunitense Donovan hanno posato per una foto davanti a una mappa di Cuba su X, dichiarando che i colloqui si sono concentrati sull' 'impegno degli Stati Uniti per controbattere le minacce che mettono a rischio la sicurezza, la stabilità e la democrazia nel nostro emisfero'. Il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodriguez ha avvertito che qualsiasi azione militare porterebbe a una 'strage' in cui migliaia di cubani e americani morirebbero.

Trump ha effettivamente imposto un blocco di carburante sull'isola minacciando tariffe ai paesi che la forniscono, innescando sembrano interminabili blackout e infliggendo nuovi colpi all'economia già malata dell'isola. L'indagine è stata condotta da Phil Stewart e Costas Pitas, con l'editing di Franklin Paul e Rod Nickel





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