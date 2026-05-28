L'ambasciatore giapponese alle Nazioni Unite respinge le critiche della Russia sull'aumento delle capacità militari del Giappone

Durante una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla situazione in Medio Oriente, il rappresentante giapponese alle Nazioni Unite, Yamazaki Kazuyuki, ha respinto con decisione le critiche della Russia riguardo all'aumento delle capacità militari del Giappone, definendole 'ridicole'. Yamazaki ha sottolineato che il Giappone è sempre stato fedele alla Carta delle Nazioni Unite e ha rispettato il diritto internazionale, mentre la Russia ha violato la Carta con la sua aggressione contro l'Ucraina. 'Gli sforzi del Giappone per rafforzare le proprie capacità di difesa sono una risposta ad un ambiente di sicurezza sempre più severo e non sono diretti contro nessun Paese in particolare', ha dichiarato Yamazaki. 'È ridicolo criticare la posizione di difesa del Giappone come militarista. Lo è ancora di più (provenendo da) uno Stato che continua la propria aggressione militare in chiara violazione della Carta delle Nazioni Unite'.

Il rappresentante giapponese alle Nazioni Unite, Yamazaki Kazuyuki, ha respinto con decisione le critiche della Russia riguardo all'aumento delle capacità militari del Giappone, definendole 'ridicole'.

Questo durante una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla situazione in Medio Oriente, tenutasi a New York il 14 aprile 2024. Yamazaki ha sottolineato che il Giappone è sempre stato fedele alla Carta delle Nazioni Unite e ha rispettato il diritto internazionale, mentre la Russia ha violato la Carta con la sua aggressione contro l'Ucraina.

'Gli sforzi del Giappone per rafforzare le proprie capacità di difesa sono una risposta ad un ambiente di sicurezza sempre più severo e non sono diretti contro nessun Paese in particolare', ha dichiarato Yamazaki. 'È ridicolo criticare la posizione di difesa del Giappone come militarista. Lo è ancora di più (provenendo da) uno Stato che continua la propria aggressione militare in chiara violazione della Carta delle Nazioni Unite'





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ONU Giappone Russia Ucraina Carta Delle Nazioni Unite Militare

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ursula con i Baltici. Cinquanta Paesi Onu denunciano: 'Mosca minaccia i nostri diplomatici a Kiev'Dichiarazione letta dall'ambasciatore ucraino alle Nazioni unite, c'è anche l'Italia (ANSA)

Read more »

La Russia accusa gli Stati Uniti di violazione degli obblighi come ospite delle Nazioni UniteL'ambasciatore russo alle Nazioni Unite, Vassily Nebenzia, ha accusato gli Stati Uniti di violazione degli obblighi come ospite delle Nazioni Unite dopo che il viceministro degli esteri russo Alexander Alimov non è stato concesso il visto per partecipare a una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

Read more »

Piazza di Siena 2026, spettacolo a Roma: le Frecce Tricolori aprono la Coppa delle NazioniLo spettacolo di Piazza di Siena torna protagonista a Roma con uno degli appuntamenti più attesi del concorso ippico internazionale. Venerdì 29 maggio, l’Ovale di Villa...

Read more »

Gli Stati Uniti ripristinano la sanzione contro la relatrice delle Nazioni Unite Francesca AlbaneseLa mossa del Tesoro è arrivata dopo che una corte aveva sospeso la precedente sentenza in seguito ad un appello vinto dall'amministrazione americana. Albanese è stata accusata di aver sostenuto le cause della Corte penale internazionale contro alcuni membri del governo israeliano e di aver minacciato gli interessi nazionali americani.

Read more »