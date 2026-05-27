L'ambasciatore USA avverte la Spagna: cautela nei rapporti con la Cina

Benjamin Leon, ambasciatore USA in Spagna, mette in guardia Madrid dall'aprire settori critici alla Cina, criticando i contratti con Huawei e sollecitando l'Europa a proteggere ricerca e valori democratici. I rapporti tra USA e Spagna restano tesi sulla spesa NATO.

L'ambasciatore degli Stati Uniti in Spagna , Benjamin Leon, ha lanciato un monito chiaro: la Spagna deve procedere con estrema cautela nell'approfondire i suoi legami con la Cina , evitando di concedere a Pechino accesso a settori critici come dati, difesa e telecomunicazioni.

In uno dei suoi primi discorsi pubblici da quando ha assunto l'incarico a febbraio, Leon ha espresso preoccupazione per l'assegnazione di contratti pubblici a società che collaborano con Huawei, il gigante tecnologico cinese che Washington considera un 'rischio inaccettabile' per la sicurezza nazionale americana. Leon ha sottolineato che, se la Spagna mantiene la Cina fuori dalle aree critiche, può negoziare con Pechino, ma ha osservato che si stanno già registrando penetrazioni in questi settori, richiedendo quindi massima attenzione.

Leon ha affermato che la Cina cerca di dominare le tecnologie critiche utilizzando pratiche commerciali sleali e coercizione economica per espandere la propria influenza strategica, mettendo a rischio le catene di approvvigionamento, la ricerca e la sicurezza. Ha quindi invitato l'Europa a proteggere la propria ricerca, proprietà intellettuale e valori democratici.

Il diplomatico ha poi affrontato i rapporti tesi tra l'amministrazione Trump e il governo spagnolo, causati dal rifiuto di Madrid di aumentare la spesa per la difesa al 5% del PIL come impegno NATO e di consentire agli Stati Uniti l'uso delle basi militari e dello spazio aereo nella guerra contro l'Iran. Trump ha persino minacciato sanzioni economiche, ma Leon ha minimizzato questa possibilità, affermando che un compromesso tra i due paesi è sempre possibile.

Infine, Leon ha descritto le basi navali di Rota e Moron come fondamentali per la difesa collettiva, nonostante i timori di un ridimensionamento delle truppe americane in Europa. Ha sottolineato che, in un'epoca pericolosa, l'Europa deve essere pronta a difendersi, con gli Stati Uniti al suo fianco. Il discorso evidenzia le delicate dinamiche geopolitiche in cui la Spagna si trova tra la spinta cinese e le pressioni americane, con implicazioni significative per la sicurezza e la sovranità tecnologica del paese





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