L'amministrazione Trump tratta finanziamenti per società di droni

L'amministrazione Trump sta valutando la possibilità di fornire finanziamenti ad alcune società di droni, tra cui Unusual Machines e Neros, sostenuta da Sequoia Capital, secondo quanto riferito dal Wall Street Journal. Il dominio dei droni è stato descritto come una 'priorità presidenziale' nella richiesta di bilancio per la difesa da 1.500 miliardi di dollari del presidente Trump per l'anno fiscale 2027.

L'amministrazione Trump sta trattando per fornire finanziamenti ad alcune società di droni, tra cui Unusual Machines e Neros , sostenuta da Sequoia Capital , secondo quanto riferito dal Wall Street Journal mercoledì, citando fonti vicine alla questione.

Il dominio dei droni è stato descritto come una 'priorità presidenziale' nella richiesta di bilancio per la difesa da 1.500 miliardi di dollari del presidente Trump per l'anno fiscale 2027. Le discussioni tra le aziende del settore privato e il Pentagono, che durano da mesi, hanno incluso l'Office of Strategic Capital, un'unità di prestito dell'era Biden che si concentra sulle aziende critiche per le catene di approvvigionamento della sicurezza nazionale, ha riferito il Journal.

Unusual Machines è un produttore di componenti per droni che annovera Donald Trump Jr. come consigliere, mentre Neros è una startup specializzata in droni autonomi. Anche Performance Drone Works, che ha vinto un contratto per la fornitura di droni da ricognizione all'Esercito degli Stati Uniti, è al vaglio per un eventuale finanziamento, ha aggiunto il reporter. Reuters non ha potuto verificare immediatamente la notizia.

La Casa Bianca, il Pentagono e le aziende non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Reuters. Alcune proposte in discussione includono finanziamenti attraverso un mix di debito e azioni che potrebbero dare al governo quote di proprietà, ha detto il rapporto





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