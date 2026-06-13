L'analisi pragmatica del presidente Abi sulla stretta monetaria della BCE e la necessità di una risposta europea integrata

Il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana (Abi) commenta l'ultima decisione della Banca Centrale Europea sulla politica monetaria, sottolineando la traslazione dei tassi già avvenuta nel mercato e l'urgenza di azioni strutturali europee per rilanciare la competitività e affrontare l'inflazione. Evidenzia la necessità di superare le polemiche politiche e di una risposta istituzionale che vada oltre la leva monetaria, con particolare attenzione al ruolo del risparmio privato e alle sfide dell'industria europea.

Il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana (Abi) fornisce un'analisi dettagliata e pragmatica della recente stretta monetaria decisa dalla Banca Centrale Europea, svincolandosi dalle polemiche politiche e sottolineando l'urgenza di una risposta sistemica e coesa a livello europeo.

Partendo dai dati concreti del mercato, il presidente Abi mostra come, tra febbraio e giugno 2026, i parametri fondamentali abbiano registrato incrementi compresi tra 38 e 57 punti base. L'Euribor è passato dal 2,01% al 2,39%, l'Interest Rate Swap decennale dal 2,69% al 3,12%, il Bot a sei mesi dal 2,02% al 2,44% e il Btp decennale dal 3,28% al 3,85%.

Di fronte a questa traslazione dei tassi già ampiamente in atto, la Bce ha optato per un aumento di 25 punti base, definito "prudente" e proporzionato rispetto agli incrementi già avvenuti. Tale decisione ha generato reactioni politiche, con critiche in Francia e malumore in Italia per l'intromissione nelle dinamiche di crescita. Il presidente ricorda che non si tratta di un fatto nuovo, citando il precedente della lira e delle polemiche tra istituzioni durante le fasi di stretta monetaria.

Secondo l'analisi, l'industria europea è profondamente integrata e le catene del valore non conoscono confini nazionali; per questo motivo settori chiave come l'automotive tedesco richiedono uno sviluppo solido per la salute dell'intero continente. La Bce ha therefore agito con misura, ma non può sconfiggere l'inflazione da sola.

L'inflazione è paragonata a un'idra dalle molte teste, che richiede una risposta multilaterale: strumenti monetari, ma anche norme europee e nazionali mirate alla crescita, e una rapida attuazione del progetto di trasformazione del risparmio privato in investimenti, presentato dalla Commissione quindici mesi fa ma ancora arenato per insufficiente reattività politica. L'urgenza è quella di superare egoismi nazionali e resistenze, operando in modo unitario come durante la pandemia, quando le istituzioni europee hanno mostrato determinazione.

L'Italia, con il suo debito pubblico elevato che limita lo spazio di manovra interno, ha bisogno in modo logico di un approccio europeo. L'Europa deve rilanciare il mercato unico dei capitali e costruire una risposta coesa che vada oltre la leva monetaria, stimolando la liquidità e sostenendo le imprese nel loro percorso di espansione. Solo così si può garantire la tenuta dell'intero sistema economico e sociale europeo nel contesto di sfide globali





LaStampa / 🏆 16. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BCE Tassi Di Interesse Inflazione Mercato Dei Capitali Competitività Europea

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BCE e Tassi di Interesse: Analisi Strategiche sul Futuro dell'EurozonaUn approfondimento sulle decisioni della Banca Centrale Europea in merito al rialzo dei tassi di interesse e l'impatto previsto sull'economia europea secondo i principali esperti.

Read more »

Borsa: Europa in rialzo aspettando la Bce, a Milano corre StPetrolio e cambi stabili (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 giu - Borse europee in rialzo nel giorno del verdetto della Banca centrale europea...

Read more »

Borsa: Europa in rialzo aspettando la Bce, Milano la migliore (+1,4%)Petrolio in calo, futures Usa positivi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 giu - Borse europee in rialzo nel giorno del verdetto della Banca c...

Read more »

'Pma per tutte': via a raccolta firme dell'Associazione Coscioni'Pma per tutte', procreazione medicalmente assistita a donne single e coppie dello stesso sesso: via a raccolta firme promossa dall'Associazione Coscioni.

Read more »