L'anima di Genova è nella musica di De André e nei dialetti

Maurizio Lastrico, attore e cabarettista, parla della sua Liguria e della sua anima. Lui ama la poesia creata da Bresh, Olly e Sayf, rapper genovesi che portano la novità del sentimento dentro una musica che rischiava di andare nella direzione opposta.

Maurizio Lastrico lascia la Liguria per parlare di Genova e della sua anima. L'attore e cabarettista ricorda i suoi ricordi della corsa del Giro d'Italia che passava sotto casa a Sant'Olcese, patria di un celebre salame a grana grossa.

'Il paese si vestiva a festa, un elicottero lo riprendeva e questo — in un'epoca lontana dai social — ci faceva sentire per una volta al centro del mondo'. Maurizio Lastrico ama inforcare la mountain bike e arrampicarsi sulle alture di Genova, ma non può farlo più a causa dei contratti cinematografici. Invece, interpreta un cuoco caduto in disgrazia che finisce in carcere in una serie per Sky Studios.

Per entrare meglio nel personaggio, si affianca una coach, una cuoca con la quale ha imparato a fare i suoi piatti prediletti, dalla pasta al pesto alla focaccia con il formaggio. Maurizio Lastrico è legatissimo alle persone, al paesaggio collinare in cui è nato, all'ironia bonaria e alla lingua.

'Mi piace parlare e recitare in dialetto, che dal punto di vista teatrale ha una forza incredibile, più dell'italiano'. Maurizio Lastrico ama la poesia creata da Bresh, Olly e Sayf, rapper genovesi che portano la novità del sentimento dentro una musica che rischiava di andare nella direzione opposta





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