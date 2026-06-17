L'anticiclone Cerberus infiamma l'Europa: temperature record e notti tropicali in arrivo

L'ondata di calore causata dall'anticiclone africano Cerberus sta portando temperature eccezionali in Europa, con picchi oltre i 30 gradi anche al Nord e punte di 39-40 gradi in Italia. Dati confermano il riscaldamento europeo doppio rispetto alla media globale, con notti super tropicali che aumentano il disagio fisiologico.

L'ondata di calore legata all'anticiclone africano Cerberus sta interessando l' Europa con un immediato e brusco aumento delle temperature massime di 3-4 gradi. Questa vasta massa d'aria subtropicale, in risalita dal Sahara, dall'Algeria e dal Mali, si sta espandendo verso latitudini insolitamente settentrionali, raggiungendo addirittura le regioni prossime alla Danimarca, dove si prevedono picchi oltre i 30 gradi.

Il nome Cerberus, che richiama il cane mitologico a tre teste, è emblematico della forza di questa perturbazione che minaccia di infrangere record storici, appena dopo l'anticipata ondata di calore di fine maggio. Siamo a metà giugno e il 2023 ci impone già di affrontare la seconda ondata di caldo estremo dell'anno, un segnale evidente del cambiamento climatico in atto che sta portando il continente europeo verso scenari senza precedenti.

I dati del report European State of the Climate di Copernicus e dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale confermano che l'Europa si sta riscaldando a un ritmo doppio rispetto alla media globale. Il Continente ha già sperimentato un aumento di circa 2,5 gradi rispetto all'era preindustriale, a fronte di una Media planetaria di 1,4 gradi.

Questa anomalia cimatica spingerà le temperature in Italia fino a 38-39 gradi nel fine settimana, con la concreta possibilità di toccare i 40 gradi all'ombra a Firenze durante la prossima settimana. Preoccupano non solo le massime diurne, ma anche l'avvento delle cosiddette notti super tropicali: in Pianura Padana si temono minime intorno ai 27-28 gradi.

Città come Milano assumeranno caratteristiche climatiche simili a quelle di Bangkok, con giornate torride, con valori fino a 10 gradi sopra le medie del periodo, e nottate afose e umide che non offriranno alcun sollievo termico. La durata di questa ondata di calore appare prolungata: le mappe meteorologiche non indicano cambiamenti sostanziali fino alla fine del mese. Pur non escludendo la formazione di isolati temporali di calore, specialmente al Nord nelle ore pomeridiane, questi potrebbero avere un effetto controproducente.

L'acqua precipitata, evaporando rapidamente dal suolo già molto caldo, farebbe impennare i tassi di umidità, portando a una temperatura percepita ancora più elevata e decisamente più opprimente, anche se le temperature assolute potrebbero risultare lievemente inferiori. L'analisi dettagliata per i prossimi giorni conferma la persistenza dell'alta pressione subtropicale: giovedì 18 giugno, al Nord sono previsti sole e caldo in aumento con qualche temporale in montagna, al Centro tempo soleggiato e caldo crescente, al Sud soleggiato.

Venerdì 19, al Nord temporali possibili nel Nord-Ovest e variabile altrove, al Centro e al Sud sempre soleggiato con caldo in aumento. Sabato 20, al Nord sole e caldo con qualche temporale pomeridiano, al Centro e al Sud soleggiato con caldo ulteriormente in aumento. La tendenza generale vede l'anticiclone Cerberus insistere a lungo con massime fino a 39-40 gradi e notti tropicali e super tropicali, generando un forte disagio fisiologico dovuto alla combinazione di caldo e umidità





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