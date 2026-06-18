L'apertura dello Stretto di Hormuz potrebbe inondare i mercati di greggio, aumentando l'offerta globale

L'accordo tra Stati Uniti e Iran prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz, liberando milioni di barili di petrolio intrappolati nel Golfo Persico. Questo aumento dell'offerta potrebbe deprimere i prezzi e cambiare i flussi commerciali, mentre i raffinatori asiatici si preparano a una domanda ridotta.

La decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dall'accordo sul nucleare iraniano e le tensioni nel Golfo potrebbero influenzare i mercati del greggio. seconde le ultime notizie, la apertura dello Stretto di Hormuz potrebbe liberare milioni di barili di petrolio intrappolati nel Golfo Persico, aumentando l'offerta globale.

Questo avviene dopo che i produttori del Golfo hanno intensificato le esportazioni attraverso trasferimenti nave-nave al largo degli Emirati Arabi Uniti e dell'Oman, deprimendo i differenziali spot del greggio del Medio Oriente. Secondo l'analista di Kpler Muyu Xu, la riapertura dello Stretto potrebbe rilasciare circa 93 milioni di barili di greggio non iraniano, mentre i produttori continuano a fornire carichi attraverso canali meno visibili.

Alcuni trader stimano che circa 50 milioni di barili saranno rilasciati poiché alcuni carichi erano già stati spediti. Inoltre, la revoca delle restrizioni statunitensi sul greggio iraniano potrebbe liberare circa 72 milioni di barili intrappolati su petroliere a ovest di Chabahar, con volumi destinati ad aumentare se Washington concede un sollievo più ampio dalle sanzioni.

La flotta iraniana si sta preparando ad aumentare le esportazioni con tre delle sue petroliere che hanno lasciato lo Stretto questa settimana, che trasportava circa un quinto delle spedizioni mondiali di petrolio e gas naturale liquefatto prima degli attacchi di Stati Uniti e Israele il 28 febbraio. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente iraniano Masoud Pezeshkian hanno firmato digitalmente l'accordo in 14 punti per porre fine alla guerra, secondo funzionari dei due paesi.

Il Ministero degli Esteri iraniano ha affermato che l'accordo è già in vigore. Nonostante l'aumento dell'offerta, la maggior parte dei raffinatori asiatici ha già prenotato carichi di greggio da giugno ad agosto e diverse raffinerie in Cina sono previste per manutenzioni, riducendo la domanda di forniture immediate.

La società di consulenza Energy Aspects ha monitorato oltre 1,8 milioni di barili al giorno di capacità di raffinazione cinese che sarà chiusa per manutenzioni a luglio, inclusi quasi 1,2 milioni di barili al giorno nelle aziende private. La produzione cinese, già vicina a un minimo di quattro anni a maggio, dovrebbe scivolare ulteriormente a circa 12,4 milioni di barili al giorno questo mese, prima di riprendersi sopra i 13 milioni di barili al giorno a luglio con i raffinatori statali che aumentano le produzioni.

Molti raffinatori cinesi hanno interrotto gli acquisti spot questa settimana mentre valutano la riapertura dello Stretto e i dettagli dell'accordo. Sebbene i prezzi più deboli del greggio abbiano migliorato l'economia delle raffinerie, la domanda di carburanti in Cina dovrebbe rimanere contenuta a causa della rapida adozione di veicoli elettrici.

Secondo Xu di Kpler, un aumento su larga scala degli acquisti di greggio appare improbabile a meno che Pechino non allenti le restrizioni sulle esportazioni di prodotti e/o non proceda con un altro round di ricostituzione delle riserve strategiche del petrolio. Alcuni fornitori di greggio del Medio Oriente hanno offerto carichi ai raffinatori indipendenti nella provincia di Shandong, ma a prezzi superiori al petrolio sanzionato da Iran e Russia.

I venditori di greggio dovranno ridurre ulteriormente i prezzi per attirare la domanda una volta riaperto lo Stretto, poiché alcuni di loro, inclusa TotalEnergies, hanno ancora carichi invenduti. I raffinatori si aspettano una redditività piuttosto scarsa nella seconda metà dell'anno, quindi non si tratta più di garantire un greggio specifico, ma di una lotta sull'economia. I raffinatori si stanno comunque preparando per l'eventuale aumento dell'offerta del Medio Oriente, che dovrebbe raffreddare la domanda asiatica di petrolio dalle Americhe.

Il raffinatore statale taiwanese CPC ha dichiarato di essere pronto a importare gradi più pesanti con un contenuto di zolfo più elevato, per produrre più bitume e zolfo per soddisfare la domanda interna se lo Stretto riapre. Alcuni produttori di petrolio del Medio Oriente hanno chiesto ai raffinatori indiani di considerare l'acquisto delle forniture impegnate nei loro contratti a termine, riducendo così gli acquisti di petrolio tramite gare spot.

Kpler prevede un graduale recupero della domanda indiana di petrolio del Golfo che potrebbe sostenere una domanda aggiuntiva di 400.000-600.000 barili al giorno di importazioni mediorientali fino ad agosto, man mano che i raffinatori riequilibrano il loro mix di greggio. L'aumento dell'offerta di greggio del Medio Oriente approfondirebbe il contango nei benchmark regionali del petrolio. Il premio di Dubai rispetto agli swap è tornato in territorio positivo dopo essere scivolato in uno sconto di 46 centesimi.

In un mercato in contango, i prezzi a pronti sono inferiori a quelli dei mesi futuri, indicando forniture confortevoli





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