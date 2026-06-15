L'Arabia Saudita punta sul calcio per diversificare l'economia

L'Arabia Saudita ha investito quasi 2 miliardi di dollari nel calcio negli ultimi tre anni, mirando a diversificare l'economia e a accrescere la competitività del paese. Il progetto, chiamato Vision 2030, è stato lanciato nel 2016 e mira ad attrarre investitori e attenzione globale utilizzando il calcio come vetrina internazionale per il turismo.

Negli ultimi tre anni l' Arabia Saudita ha investito quasi 2 miliardi di dollari nel calcio. Cifra che fa capire quanto la monarchia del Golfo stia puntando sul pallone per diversificare la propria economia, ancora dipendente quasi totalmente dal petrolio.

Negli ultimi anni la Saudi Pro League, il principale campionato calcistico del paese, ha speso enormi quantità di denaro per accaparrarsi campioni conosciuti in tutto il mondo; da Cristiano Ronaldo fino a Neymar, passando per Karim Benzema. Il progetto ha un nome preciso: Vision 2030. Lanciato nel 2016, il piano di riforma economica e sociale mira ad attrarre investitori e attenzione globale, utilizzando anche il calcio come vetrina internazionale per il turismo.

L'obiettivo è accrescere la competitività dell'Arabia Saudita e rafforzarne il prestigio internazionale, trasformandone l'immagine attraverso lo sport. È stato Mohammed Bin Salman Al Saud, principe ereditario dell'Arabia Saudita, a rendere possibile tutto ciò. Ha ideato Vision 2030, sostenendo la crescita della Saudi Pro League tramite gli investimenti del fondo sovrano PIF (Public Investment Fund). È proprio il Pif ad assicurare la sostenibilità del progetto.

Ma la centralità di Bin Salman va ben oltre i confini del suo paese, confermandosi anche a livello internazionale. Il principe era già apparso inaspettatamente ai mondiali 2022, prendendo posto tra il presidente della Fifa Gianni Infantino e l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. La sua era una presenza dal forte valore simbolico, che testimoniava il crescente peso saudita negli equilibri del calcio internazionale. Gli sforzi economici però non sempre rispecchiano i risultati sportivi.

Il livello della massima serie saudita, nonostante i colpi di mercato straordinari, ha ottenuto più che altro risonanza mediatica; non è bastato a rendere il calcio saudita tra i migliori al mondo. Il risultato più evidente è stato più l'aumento generalizzato dei costi per i calciatori, tra cartellino e stipendio, dovuti alla liquidità saudita capace di attirare numerosi sportivi. Questo ha generato concorrenza nei confronti dei campionati europei nell'attirare talenti.

Nonostante la crescita del campionato però, la nazionale di calcio saudita non ha registrato i progressi sperati. L'Arabia Saudita non può ancora essere considerata una potenza calcistica e, paradossalmente, la crescita degli investimenti ha aumentato anche le aspettative e la pressione sui cosiddetti Falchi Verdi, così è chiamata la squadra. Naturalmente, maggiori investimenti presuppongono una richiesta di risultati migliori. La qualificazione ai Mondiali 2026 è arrivata dopo non pochi sforzi.

L'Arabia Saudita infatti è riuscita ad ottenere il pass per il torneo solo dopo i playoff, superando l'Indonesia per 3-2 e pareggiando 0-0 con l'Iraq. Di conseguenza sono rimasti tutti dubbi legati allo stato di forma della nazionale, dopo le difficoltà degli ultimi mesi. Il cammino altalenante ha portato anche un cambio in panchina: il Commissario Tecnico Hervé Renard è stato esonerato ad aprile, per lasciare spazio al greco Georgios Donis.

Si è quindi accentuato il solco tra la forza economica della Saudi Pro League e la realtà della nazionale. L'arrivo delle stelle straniere, secondo le parole dello stesso Donis, avrebbe tolto spazio ai giocatori sauditi. Il prestigio è aumentato, così come la visibilità e il valore commerciale, ma questi mondiali potrebbero portare alla luce tutte le reali difficoltà sportive. Dopo l'impresa nella partita di esordio ai Mondiali 2022, con la vittoria per 2-1 sull'Argentina, le aspettative ormai sono cresciute.

La necessità è quella di dare seguito agli investimenti miliardari e tradurli in risultati sul campo. La partita di stanotte contro l'Uruguay sarà un banco di prova sportivo ma non solo: si tratta di confermare le ambizioni di un paese che punta sullo sport come strumento di trasformazione. Il girone però appare molto difficile, con la presenza anche della Spagna.

Sulla carta, l'unica sfida realmente alla portata sembra essere quella contro Capo Verde, che potrebbe consentire alla nazionale saudita di conquistare punti preziosi per puntare almeno alla qualificazione come una delle migliori terze, ed accedere alla fase successiva del torneo. Le nazionali del Golfo aspirano a diventare protagoniste in questi Mondiali, confermando un ruolo attivo nel panorama calcistico.

Infatti il legame tra calcio e paesi del Golfo sta diventando sempre più stretto, confermando il crescente peso di questo sport anche nelle relazioni internazionali. In questo contesto, Gianni Infantino ha mostrato negli ultimi anni un forte interesse verso la regione, anche per evidenti ragioni economiche. Il capitale dell'Arabia Saudita appare come un'occasione per l'industria calcistica, e di conseguenza una fonte di guadagno anche per la Fifa.

Infatti, dopo i Mondiali ospitati in Qatar, nel 2034 sarà proprio il turno dell'Arabia Saudita





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