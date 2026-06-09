L'Aran e i sindacati trovano un accordo per rinnovare il contratto di lavoro dei dipendenti statali

L'Aran e i sindacati hanno trovato un accordo per rinnovare il contratto di lavoro dei dipendenti statali delle 'Funzioni Centrali' per il triennio 2025-2027. È stato deciso un aumento degli stipendi per compensare l'inflazione e aggiornare le buste paga.

L' Aran e i sindacati hanno trovato un accordo per rinnovare il contratto di lavoro dei dipendenti statali delle 'Funzioni Centrali' per il triennio 2025-2027. È stato deciso un aumento degli stipendi per compensare l'inflazione e aggiornare le buste paga.

Per la prima volta in Italia, entra nel contratto di lavoro un capitolo specifico sull'intelligenza artificiale che stabilisce delle regole per tutelare i lavoratori. Le amministrazioni sono obbligate a informare i lavoratori sull'adozione di sistemi algoritmici e viene vietato l'uso dell'Ai per prendere decisioni automatiche su stipendi, licenziamenti, sanzioni o pagelle dei dipendenti. Ogni atto assistito da intelligenza artificiale è soggetto a revisione umana e il lavoratore ha diritto di conoscere i criteri applicati e di chiedere il riesame.

Ferie uguali per tutti: dal 2027 i neoassunti avranno da subito gli stessi giorni di ferie dei colleghi anziani (è stato cancellato il blocco iniziale). Screening medici: chi ha più di 50 anni avrà permessi extra pagati per fare gli esami oncologici gratuiti del servizio sanitario nazionale.

Nuovi ruoli e formazione: vengono finalmente regolamentati i contratti per chi gestisce i social network e i canali digitali dello Stato (social media e digital manager) e arriva il 'patentino delle competenze' per certificare i corsi di formazione fatti dai dipendenti





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