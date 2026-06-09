Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

L'Aran e i sindacati trovano un accordo per rinnovare il contratto di lavoro dei dipendenti statali

Politica News

L'Aran e i sindacati trovano un accordo per rinnovare il contratto di lavoro dei dipendenti statali
AranSindacatiContratto Di Lavoro
📆6/9/2026 5:38 PM
📰Today_it
57 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 43% · Publisher: 72%

L'Aran e i sindacati hanno trovato un accordo per rinnovare il contratto di lavoro dei dipendenti statali delle 'Funzioni Centrali' per il triennio 2025-2027. È stato deciso un aumento degli stipendi per compensare l'inflazione e aggiornare le buste paga.

L' Aran e i sindacati hanno trovato un accordo per rinnovare il contratto di lavoro dei dipendenti statali delle 'Funzioni Centrali' per il triennio 2025-2027. È stato deciso un aumento degli stipendi per compensare l'inflazione e aggiornare le buste paga.

Per la prima volta in Italia, entra nel contratto di lavoro un capitolo specifico sull'intelligenza artificiale che stabilisce delle regole per tutelare i lavoratori. Le amministrazioni sono obbligate a informare i lavoratori sull'adozione di sistemi algoritmici e viene vietato l'uso dell'Ai per prendere decisioni automatiche su stipendi, licenziamenti, sanzioni o pagelle dei dipendenti. Ogni atto assistito da intelligenza artificiale è soggetto a revisione umana e il lavoratore ha diritto di conoscere i criteri applicati e di chiedere il riesame.

Ferie uguali per tutti: dal 2027 i neoassunti avranno da subito gli stessi giorni di ferie dei colleghi anziani (è stato cancellato il blocco iniziale). Screening medici: chi ha più di 50 anni avrà permessi extra pagati per fare gli esami oncologici gratuiti del servizio sanitario nazionale.

Nuovi ruoli e formazione: vengono finalmente regolamentati i contratti per chi gestisce i social network e i canali digitali dello Stato (social media e digital manager) e arriva il 'patentino delle competenze' per certificare i corsi di formazione fatti dai dipendenti

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Today_it /  🏆 12. in İT

Aran Sindacati Contratto Di Lavoro Dipendenti Statali Intelligenza Artificiale

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Temptation Island 2025: Francesca e Danilo, tra chat false e gelosia asfissianteTemptation Island 2025: Francesca e Danilo, tra chat false e gelosia asfissianteLa nuova coppia di Temptation Island, Francesca e Danilo, affronta le tentazioni del reality dopo una crisi scatenata da presunti tradimenti digitali e una gelosia opprimente.
Read more »

Rapporto Eco Media 2025: innovazione sociale e crisi in cima all'attenzione mediatica in ItaliaRapporto Eco Media 2025: innovazione sociale e crisi in cima all'attenzione mediatica in ItaliaIl Rapporto Eco Media 2025, presentato a Roma, analizza la copertura mediatica delle tematiche ambientali in Italia. Innovazione sociale e crisi sono le più citate, con oltre un milione di occorrenze ciascuna. Energia e risorse guadagnano posizioni, mentre la sostenibilità resta centrale. L'evento ha premiato i migliori giornalisti ambientali.
Read more »

Nuovo mercato rionale, completamento previsto per fine estate 2025Nuovo mercato rionale, completamento previsto per fine estate 2025Il cantiere del nuovo mercato rionale è partito alla fine dell'estate 2025, con ritardo rispetto ai tempi previsti. Secondo Società Giubileo, sarà completato per fine estate. Sono terminati scavi e cemento armato, e 32 box del blocco A sono con strutture portanti montate. Mancano rifiniture e il tetto verde, ispirato agli orti vicino alle mura aureliane. Complessivamente 92 attività, di cui 4-5 alimentari, per garantire apertura pomeridiana con bar e somministrazione.
Read more »

Il nuovo CCLN delle Funzioni centraliIl nuovo CCLN delle Funzioni centrali1
Read more »



Render Time: 2026-06-09 20:39:17