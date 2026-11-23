La Fondazione Basso custodisce il patrimonio di Carla Lonzi, figura chiave del femminismo italiano, la cui opera torna centrale grazie al cinema e alla riscoperta culturale.

Un percorso intellettuale unico e rigoroso viene finalmente conservato per le generazioni future. L'intero archivio di Carla Lonzi, figura pionieristica del femminismo italiano, è stato integrato nel patrimonio della Fondazione Basso di Roma. La sede istituzionale si trova in via della Dogana Vecchia, dietro il Senato della Repubblica. Dal 2024, il fondo custodisce una vastissima documentazione che ripercorre la sua evoluzione intellettuale.

Patrimonio documentale e storico conservato

La Fondazione Basso ospita ora carte personali, nastri magnetici, audiocassette e fotografie inedite. Tra gli oggetti più significativi spicca la macchina da scrivere originale, conservata nella sua caratteristica valigetta verde. Questo dettaglio simbolizza la capacità dell'intellettuale di trasportare il suo pensiero ovunque, in qualsiasi contesto. Accanto alla macchina da scrivere, si trovano appunti su piccoli foglietti e diverse versioni dattiloscritte dei suoi libri. Ognuno di questi elementi offre una testimonianza diretta del metodo di lavoro di Lonzi.

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Il materiale includes anche le bozze delle sue pubblicazioni e i disegni originali del simbolo del gruppo Rivolta Femminile. Questo simbolo è tratto da uno schizzo realizzato dall'artista Carla Accardi. Le fotografie degli artisti frequentati negli anni Cinquanta e Sessanta completano il quadro. Esse ricostruiscono la dimensione pubblica e privata di una pensatrice che ha unito intimo e professionale in modo inedito.

Riscoperta culturale e influenza mediatica

Per decenni, le opere di Carla Lonzi hanno circolato principalmente tra le mura domestiche e gli ambienti underground. Venivano fotocopiati e tramandati nei vecchi libretti verdi del gruppo Rivolta Femminile. Chi possedeva una copia sapeva di custodire un documento prezioso e rivoluzionario. Solo negli ultimi anni, però, il pensiero di Lonzi è tornato al centro del dibattito pubblico. Migliaia di lettrici, incluse molte giovani, hanno iniziato a studiarne le opere con rinnovato interesse.

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Un ruolo decisivo in questa riscoperta lo ha avuto il successo della saga di Elena Ferrante. Nella serie televisiva basata sui romanzi, il personaggio di Elena Greco, detta Lenù, scopre i libri di Carla Lonzi. Questa scoperta cambia radicalmente il modo in cui la protagonista guarda ai suoi studi universitari. Cambia anche la sua visione delle relazioni interpersonali e della propria agency. Lenù riflette su come i libri siano stati da lei subiti e non usati attivamente.

Il messaggio politico e le nuove generazioni

La citazione di Lenù sul libro di Lonzi evidenzia una presa di coscienza profonda. La frase recita: "Com'è possibile, mi dissi, che una donna sappia pensare così?". Questo stupore segna il passaggio dalla passività alla consapevolezza critica. La riscoperta di questo pensiero riporta al centro l'idea che il semplice accesso al potere non sia sufficiente. Le donne non devono solo entrare nella stanza dei bottoni, ma stravolgere il sistema esistente.

Il paradigma da superare è quello che vede le donne solo come comparse, ancelle o aiutanti. Lonzi propone di ripensare il sistema per riconoscere le donne come soggetti autonomi. Questa visione politica rimane attualissima oggi. Mostra come la critica culturale sia uno strumento essenziale per il cambiamento sociale. La Fondazione Basso rende questo materiale accessibile a tutti, garantendo la continuità della riflessione.

Ricostruzione cinematografica della vita di Lonzi

La vita e le opere di Carla Lonzi vengono ora ricostruite anche attraverso il cinema. La regista Francesca Archibugi sta portando alla luce questa biografia complessa. Il progetto trae ispirazione dal racconto intimo di chi ha conosciuto l'intellettuale. Attinge inoltre dall'immenso archivio oggi custodito alla Fondazione Basso di Roma. La mostra del cinema di Venezia 2026 vedrà la presentazione di questo lavoro audiovisivo.

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Archibugi racconta il desiderio di autonomia di Lonzi fin dai suoi primi anni. A nove anni, la bambina decide di andare in collegio alla Badia di Rivoli. Questa scelta insolita le permette di scoprire una possibilità di indipendenza. In quell'ambiente religioso abitato solo da donne, Lonzi trova spazio per essere diversa. Il rapporto con la famiglia rimane complesso ma formativo. Il padre Agostino offre uno scontro dialettico, mentre la madre Giulia rappresenta un modello da superare.

Rivoluzione intellettuale e critica d'arte

La carriera di critica d'arte di Carla Lonzi inizia negli anni Cinquanta. Si iscrive alla facoltà di lettere di Firenze e segue le lezioni di Roberto Longhi. La sua tesi sui rapporti tra teatro e arti figurative è difesa nel 1956. Longhi riconosce subito il suo talento definendola una donna con l'"occhio" giusto. Inizia così una carriera brillante che la porta a curare mostre importanti.

Frequenta gli artisti più importanti dell'avanguardia italiana. Tra i nomi spiccano Carla Accardi, Pietro Consagra e Lucio Fontana. Piero Manzoni, Giulio Paolini e Luciano Fabro completano il gruppo. Anche Ugo Mulas è tra i contatti frequenti. La sua casa diventa un luogo di incontri conviviali. Il figlio Battista, nato dalla relazione con il dirigente del Partito comunista italiano Mario Lena, ricorda le serate di dialogo fino a notte fonda. Questo metodo ispirerà la sua opera Autoritratto, pubblicata nel 1969. Un lavoro che segna la svolta verso il femminismo e la scrittura autocritica.