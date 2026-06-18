L'arcivescovo di Canterbury si scusa per le pratiche di adozione forzata del passato

L'arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullally, ha chiesto scusa per il ruolo svolto dalla Chiesa d'Inghilterra nelle pratiche di adozione forzata nei decenni successivi alla Seconda guerra mondiale. Circa 185.000 bambini furono sottratti a madri non sposate in tutta l'Inghilterra e il Galles. La Chiesa era un importante gestore di case per madri e bambini, potenzialmente più di 200 nel corso del tempo. I sistemi e le strutture sociali dell'epoca rendevano estremamente difficile per le donne non sposate con figli vivere in modo indipendente.

L'arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullally, ha chiesto scusa per il ruolo svolto dalla Chiesa d'Inghilterra nelle pratiche di adozione forzata nei decenni successivi alla Seconda guerra mondiale.

Circa 185.000 bambini furono sottratti a madri non sposate in tutta l'Inghilterra e il Galles.

'Siamo profondamente dispiaciuti per il dolore, il trauma e lo stigma subiti - e ancora oggi portati con sé - da molte persone a causa delle pratiche di adozione del passato nelle strutture affiliate alla Chiesa d'Inghilterra', ha dichiarato Mullally in un comunicato. La Chiesa era un importante gestore di case per madri e bambini, potenzialmente più di 200 nel corso del tempo.

I sistemi e le strutture sociali dell'epoca rendevano estremamente difficile per le donne non sposate con figli vivere in modo indipendente.

'Oggi diciamo a ciascuna di voi: la vergogna che vi è stata fatta provare era ingiusta. Non avete nulla di cui vergognarvi. Anzi, siamo profondamente vergognati che ciò sia accaduto a persone affidate alle cure delle comunità cristiane', ha affermato Mullally





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