L'Armenia, terra del vino e della spiritualità

L'Armenia è un Paese con una storia antichissima e un legame molto stretto con la religione e la viticoltura. Il vino è un simbolo importante della cultura armena e ha una storia che risale a oltre seimila anni fa. La regione di Vayots Dzor è considerata uno dei luoghi simbolo delle origini della civiltà del vino.

Immenso, bianco, sfuggente: difficile distinguerne nitidamente la vetta, spesso velata da un mix di nebbia e nuvole. Con i suoi oltre cinquemila metri il monte - noto in quanto leggendario luogo di approdo dell'Arca di Noè dopo il diluvio universale - domina l'orizzonte di Yerevan e accompagna ogni spostamento, ogni strada, ogni vigneto.

È il simbolo dell'Armenia, anche se oggi si trova oltre confine, in territorio turco. Una ferita geografica che racconta bene la storia di questo piccolo Paese incastonato tra Europa e Asia, terra di passaggio e di conquista, di imperi e di resilienza. L'Armenia porta ancora addosso il peso del genocidio del 1915, la lunga stagione sovietica e la perdita di gran parte di quella che gli armeni chiamano ancora oggi "Erdogan".

Inteso come bevanda certo, ma soprattutto come orgoglio nazionale, economia, turismo, oltre che storia e racconto collettivo. E come paesaggio: qui le vigne intervallano distese verdi straordinarie che si dipanano in orizzonti a metà fra gli altopiani abruzzesi ai piedi del Gran Sasso e la Nuova Zelanda del Signore degli Anelli. Per capire la maestosa relazione fra natura, spiritualità e viticoltura, bisogna partire dai monasteri.

"Il vino permetteva di comunicare con gli dèi", racconta, guida turistica armena, mentre accompagna i visitatori, giudici wine expert del Concorso mondiale di Bruxelles - tra antiche chiese e complessi monastici disseminati tra canyon e montagne. Nei secoli i monasteri non erano soltanto centri religiosi, ma anche il cuore economico delle comunità. Controllavano la produzione agricola, amministravano le terre e producevano vino.

"Con il cristianesimo il significato è cambiato, ma il simbolismo è rimasto. E oggi il vino continua a rappresentare il legame tra l'uomo e Dio", spiega Arpi Yeganyan. Pane e vino, ieri come oggi, sempre molto presenti nella liturgia: venivano lasciati accanto ai defunti dopo i funerali. E il vino veniva visto come elemento di passaggio tra il mondo terreno e quello spirituale.

Un simbolismo potente, con radici molto profonde, che riflette un legame molto stretto con la religione: si pensi che l'Armenia è stato il primo Paese a proclamare il cristianesimo come religione di Stato già nel 301 d. C.. Non sorprende allora che proprio qui, nella grotta di Areni-1, sia stata scoperta quella che viene considerata la più antica cantina del mondo, datata oltre seimila anni fa.

Una grotta dal fascino millenario, dalla temperatura costante, in cui giare, anfore e altri contenitori interrati dove veniva custodito il vino sono rimasti quasi intatti. Nel cuore della regione di Vayots Dzor, lungo il fiume Arpa, gli scavi del complesso Areni-1 sono stati avviati nel 2007 hanno portato alla luce anche reperti straordinari: la più antica scarpa in pelle conosciuta, una gonna di paglia di quasi 6.000 anni fa e persino resti umani eccezionalmente conservati.

Finora è stato esplorato solo il 5% del complesso, lasciando intuire quanto ancora ci sia da scoprire in quello che rappresenta uno dei luoghi simbolo delle origini della civiltà del vino. Una storia antichissima che però ha rischiato di interrompersi. Durante l'epoca sovietica Mosca assegnò ruoli precisi alle repubbliche dell'Unione. Alla Georgia spettava la produzione di vino.

All'Armenia quella del brandy. Per decenni la quantità prevalse sulla qualità. Molti vitigni tradizionali furono sostituiti da varietà più produttive e adatte alla distillazione. La sua storia è quella di molte famiglie armene.

Dopo il crollo dell'Urss il padre investì quasi tutti i suoi risparmi per ricomprare ventidue ettari di vigneti appartenuti alla famiglia.

"Nessuno di noi veniva dal mondo del vino. Io sono un matematico, mia sorella giornalista, mio padre ingegnere". Per anni hanno venduto le uve ad altre aziende.

"Era come portare una valigia pesantissima senza manico. Difficile da trasportare, ma troppo preziosa per essere abbandonata", racconta il matematico. Alla fine la famiglia ha deciso di creare la propria cantina. Partendo da zero, ma con una grande attenzione alla qualità: consulenti francesi, investimenti importanti, qualche difficoltà.

Ma il lavoro paga sempre. Ed ecco arrivare il primo riconoscimento: una medaglia d'oro a un concorso internazionale.

"E finalmente in quel momento abbiamo capito di avere trovato la nostra firma", dice il produttore. Oggi Voskeni (nome che deriva dall'incrocio fra le due varietà Voskehat e Areni) è impegnata soprattutto nel recupero dei vitigni autoctoni, proprio a partire da Areni e Voskehat.

"Crediamo che siano i vitigni indigeni a poter mettere davvero l'Armenia sulla mappa mondiale del vino





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