L'arresto dopo le percosse, l'inchiesta meticolosa per l'omicidio

Incidenti brutali subiti dalla bambina di 2 anni e accusato dell'omicidio è stato arrestato il compagno della madre. L'inchiesta meticolosa ha portato all'arresto, alla misura cautelare in carcere e alla disponibilità delle consulenze del Ris di Parma e del medico legale, indagati insieme alla donna per omicidio. Incidente dopo incidente, dopo la fatale notte del 9 febbraio 2026, quando il cadavere della bambina è stato già trovato da carabinieri e magistrati nella casa della madre

Il compagno della madre della bambina di 2 anni, dopo le percosse crudi e le botteghe subite, è stato arrestato sabato mattina. La svolta è arrivata dopo l'omicidio preterintenzionale commesso la notte del 9 febbraio, quando il corpo della piccola è stato trovato in casa della madre.

La donna, già in carcere, è indagata anche per omicidio. L'inchiesta ha portato agli arresti, alla misura cautelare in carcere e alla disponibilità per il deposito definitivo delle consulenze del Ris di Parma e del medico legale Francesco Ventur





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